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    В понедельник в Киеве будет тепло и дождливо

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    По прогнозам синоптиков, в Киеве термометры в течение суток покажут от 9 до 20 градусов, утром и днем ​​ожидается ясная и сухая погода, но вечером ударит гроза.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. В понедельник, 3 апреля, погоду на западе и севере Украины будет определять фронтальный циклон, который смещается с территории Западной Европы. На остальной части территории страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сообщает Gismeteo.

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    Украинское фото
    Воздушный спектакль на Софийской площади в Киеве

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    "Ожидается облачность с прояснениями, на западе и севере, а также в Винницкой области, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В других областях существенных осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит от 2 до 10 градусов, максимальная днем от 11 до 21 градусов тепла", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в Киеве термометры в течение суток покажут от 9 до 20 градусов, утром и днем ​​ожидается ясная и сухая погода, но вечером ударит гроза.

    Напомним, две недели назад среди белого дня в Киеве неожиданного пошел сильный град. Непогода накрыла разные районы столицы — Подол, Русановку, Караваевы Дачи.

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