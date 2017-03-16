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    "После дождичка в четверг". "Заплыв" машин в Киеве

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    Журналист Соня Кошкина выложила кадры "потопа" на улице Борщаговской в Киеве - на участке от съезда с Воздухофлотского проспекта до поворота к Политехническому институту.
    facebook.com/sonya.koshkina

    "Всего две машины аварийные — в начале и в конце.  Причем работники весьма расслаблены. И действительно. Сейчас, вот, дождик пойдет (пока доехала до места назначения и начала пост писать — полил уже полным ходом), в морьке водички еще прибудет. Вот, после дождичка в четверг и разбираться уже можно", — написала Кошкина на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: Прорыв трубы: в Киеве появился "ледяной водопад"

    Напомним, в ночь на среду, 15 марта, произошел прорыв водопровода на Борщаговской, на месте образовалась большая яма. Вода затопила и яму, и проезжую часть улицы. По словам местных жителей, поток холодной воды достигал десяти сантиметров, а к утру коммунальные службы перекрыли воду.

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