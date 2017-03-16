Весна по-киевски: на столицу обрушился град

В результате непогоды по улице Борщаговской на участке от съезда с Воздухофлотского проспекта до поворота к Политехническому институту дорога буквально превратилась в реку, по которой "плыли" машины и общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что на севере и в центре Израиля прошел сильный и крупный град. По размеру некоторые градины напоминали вишню, а некоторые достигали размеров перепелиного яйца. В белый окрасилось побережье Средиземного моря, улицы, газоны, дворы.

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