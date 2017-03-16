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    Весна по-киевски: на столицу обрушился град

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    В четверг среди белого дня в Киеве неожиданного пошел сильный град. В соцсетях пишут, что непогода накрыла разные районы столицы - Подол, Русановку, Караваевы Дачи.
    канал Сашка Чиканчи на YouTube

    В результате непогоды по улице Борщаговской на участке от съезда с Воздухофлотского проспекта до поворота к Политехническому институту дорога буквально превратилась в реку, по которой "плыли" машины и общественный транспорт.

    Ранее сообщалось, что на севере и в центре Израиля прошел сильный и крупный град. По размеру некоторые градины напоминали вишню, а некоторые достигали размеров перепелиного яйца. В белый окрасилось побережье Средиземного моря, улицы, газоны, дворы.

    Смотрите также: Андреевский спуск в плену у снега: кадры с воздуха

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