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    Воздушный спектакль на Софийской площади в Киеве

    (обновлено: )4501
    Воздушно-акробатический спектакль Галилео на Софийской площади в Киеве
    Воздушно-акробатический спектакль Галилео на Софийской площади в Киеве
    Воздушно-акробатический спектакль Галилео на Софийской площади в Киеве
    Воздушно-акробатический спектакль Галилео на Софийской площади в Киеве
    Воздушно-акробатический спектакль Галилео на Софийской площади в Киеве
    Воздушно-акробатический спектакль Галилео на Софийской площади в Киеве
    Воздушно-акробатический спектакль Галилео на Софийской площади в Киеве
    Воздушно-акробатический спектакль "Галилео" на Софийской площади в Киеве
    Украинское фото
    Воздушно-акробатический спектакль Галилео на Софийской площади в Киеве
    Воздушно-акробатический спектакль "Галилео" на Софийской площади в Киеве
    Украинское фото
    Воздушно-акробатический спектакль Галилео на Софийской площади в Киеве
    Воздушно-акробатический спектакль "Галилео" на Софийской площади в Киеве
    Украинское фото
    Воздушно-акробатический спектакль Галилео на Софийской площади в Киеве
    Воздушно-акробатический спектакль "Галилео" на Софийской площади в Киеве
    Украинское фото
    Воздушно-акробатический спектакль Галилео на Софийской площади в Киеве
    Воздушно-акробатический спектакль "Галилео" на Софийской площади в Киеве
    Украинское фото
    Воздушно-акробатический спектакль Галилео на Софийской площади в Киеве
    Воздушно-акробатический спектакль "Галилео" на Софийской площади в Киеве
    Украинское фото

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    В субботу вечером, 1 апреля, на Софийской площади в Киеве в рамках открытия 14-й фестиваль "Французская весна" состоялся спектакль под открытым небом под названием "Галилео" — выступили акробаты из коллектива Deus ex machina.  

    В ходе представления итальянский астроном XVII века Галилей рассказывает историю своего открытия — теории гелиоцентризма, согласно которой солнце является центром системы планет, вращающихся вокруг него, и земля тоже. 

    В рамках фестиваля "Французская весна" запланированы допремьерные показы фильмов, французский короткий метр, концерты, выставки, интеллектуальные обмены, представления. 

    Смотрите также: Грандиозное открытие фестиваля "Французская весна" в Киеве

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