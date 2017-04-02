Воздушный спектакль на Софийской площади в Киеве

В субботу вечером, 1 апреля, на Софийской площади в Киеве в рамках открытия 14-й фестиваль "Французская весна" состоялся спектакль под открытым небом под названием "Галилео" — выступили акробаты из коллектива Deus ex machina.

В ходе представления итальянский астроном XVII века Галилей рассказывает историю своего открытия — теории гелиоцентризма, согласно которой солнце является центром системы планет, вращающихся вокруг него, и земля тоже.

В рамках фестиваля "Французская весна" запланированы допремьерные показы фильмов, французский короткий метр, концерты, выставки, интеллектуальные обмены, представления.

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