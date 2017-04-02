Долг Киева за тепло достиг 5 млрд грн - "Киевэнерго"

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Задолженность киевлян за тепло перед ОАО "Киевэнерго" с начала 2017 выросла на 1,1 млрд грн и на 1 марта составила 4,9 млрд грн, сообщает пресс-служба Киевэнерго.

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Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед Киевэнерго имеют население и жилищно-эксплуатационные организации столицы — 2,37 млрд грн и 931,3 млн грн соответственно. Также по состоянию на 1 марта 2017 задолженность организаций, финансируемых из госбюджета составила 265,1 млн грн, а долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий — 878,4 млн грн.

"Критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду сохраняется в Деснянском (316,4 млн грн) и Святошинском (278,9 млн грн) районах", — отмечают в Киевэнерго.

Задолженность жителей столицы за отопление выросла с начала года на 359, 8 млн грн и составляет почти 2 млрд грн, а долг за горячую воду увеличился на 60 млн грн до 422,4 млн грн. В пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед Киевэнерго за отопление и горячую воду накопили жители Печерского района — 3,6 тыс. грн.

Ранее пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя главы ведомства Петра Пантелеева сообщила, что власти Киева продлят контракт с энергоснабжающей компанией "Киевэнерго" до конца следующего отопительного сезона, после чего ответственность за работу городской теплоэнергетики возьмет на себя муниципальное предприятие "Киевтеплоэнерго".