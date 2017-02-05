"Киевэнерго" грозит обесточить "Киевпасстранс" за долг в 37 млн грн

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. За январь 2017 года долг ПАО "Киевпасстранс" перед ПАО "Киевэнерго" вырос с 5,8 млн грн до 37 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго" на своей странице в Facebook.

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Энергокомпания предупреждает, что сегодня единственным законным рычагом воздействия на должника является прекращение электроснабжения до погашения долга.

"Долг "Киевпастранса" на протяжении первого месяца текущего года увеличился с 5,8 млн гривен сразу до 37 млн ​​гривен", — говорится сообщении.

Пресс-служба также напомнила, что в прошлом году "Киевэнерго" неоднократно обращалось к "Киевпастрансу", городской власти и ряду профильных министерств по обеспечению своевременной оплаты за электричество. Однако на 1 декабря 2016 года задолженность достигла почти 47,9 млн гривен и только в декабре предприятие уплатило 42,2 млн гривен.

"Задолженность перед энергокомпанией — прямой риск стабильного предоставления услуг клиентам. Сегодня единственным законным рычагом воздействия на должника является прекращение электроснабжения до погашения долга и оплаты текущих начислений", — сказано в сообщении.

Однако в случае с предприятием, которое обеспечивает транспортные потребности киевлян, такой шаг является критическим.

"Понимая важность бесперебойной работы общественного транспорта, "Киевэнерго" в очередной раз призывает руководство "Киевпастранса" сделать все возможное для обеспечения регулярных расчетов за потребленные услуги. Ведь от этого зависит стабильное электроснабжение всего Киева", — резюмировала пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Киевская областная государственная администрация призвала перевозчиков снизить стоимость проезда маршрутках с 6 февраля до уровня, который предшествовал резкому подорожанию.