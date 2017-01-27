Резников: киевляне не пострадают от инвестиций "Киевэнерго" в модернизацию МВЦ

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В Киеве 31 января состоится жеребьевка стран-участниц "Евровидения-2017". А еще в начале месяца в СМИ появилась информация, что для проведения конкурса необходимо модернизировать электроснабжение Международного выставочного центра возле станции метро "Левобережная". Поэтому сообщалось, что правительство предложило включить в тариф компании "Киевэнерго" расходы на эту модернизацию.

Кто же будет платить за модернизацию электроснабжения МВЦ, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Алексей Резников.

"Киевэнерго" готовы это сделать из ремонтного фонда, но поскольку это — инвестиционный проект, то речь шла о том, что НКРЭ должна была принять решение про возможность включения в тариф так называемого инвестиционного тарифа. Это означает, что сумма денег, которые киевляне платят за потребленную электроэнергию, для них не изменится, платеж не изменится", — заявил Резников.

Напомним, в феврале тарифы на электроэнергию увеличатся для потребителей 1-го и 2-го классов напряжения энергопоставляющих компаний (кроме населения). Соответствующее решение приняла на заседании 23 января Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.