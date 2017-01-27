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    Киев

    Резников: киевляне не пострадают от инвестиций "Киевэнерго" в модернизацию МВЦ

    Тема:

    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (421)

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    Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Алексей Резников в эфире ГС рассказал, что расходы на модернизацию электроснабжения можно компенсировать за счет изменения структуры тарифа.
    Алексей Резников
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В Киеве 31 января состоится жеребьевка стран-участниц "Евровидения-2017". А еще в начале месяца в СМИ появилась информация, что для проведения конкурса необходимо модернизировать электроснабжение Международного выставочного центра возле станции метро "Левобережная". Поэтому сообщалось, что правительство предложило включить в тариф компании "Киевэнерго" расходы на эту модернизацию.

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    Скриншот видео
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    Кто же будет платить за модернизацию электроснабжения МВЦ, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Алексей Резников.

    "Киевэнерго" готовы это сделать из ремонтного фонда, но поскольку это — инвестиционный проект, то речь шла о том, что НКРЭ должна была принять решение про возможность включения в тариф так называемого инвестиционного тарифа. Это означает, что сумма денег, которые киевляне платят за потребленную электроэнергию, для них не изменится, платеж не изменится", — заявил Резников.

    Напомним, в феврале тарифы на электроэнергию увеличатся для потребителей 1-го и 2-го классов напряжения энергопоставляющих компаний (кроме населения). Соответствующее решение приняла на заседании 23 января Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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