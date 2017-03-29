Киевская власть сообщила, на сколько продлит контракт с "Киевэнерго"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Власти Киева продлят контракт с энергоснабжающей компанией "Киевэнерго" до конца следующего отопительного сезона, после чего ответственность за работу городской теплоэнергетики возьмет на себя муниципальное предприятие "Киевтеплоэнерго", сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя главы ведомства Петра Пантелеева.

"Срок действия соглашения о передаче в управление и пользование "Киевэнерго" части имущества города, заключенное в 2001 году, заканчивается. Более 16 лет "Киевэнерго" управляло теплоэнергетикой столицы. 31 декабря 2017 года договор заканчивается, но есть намерение продлить его действие до конца следующего отопительного сезона. Это непростое решение мы приняли, чтобы не совершать важные для города преобразования в разгар отопительного сезона, создавая дополнительные технические и организационные риски. Однако нам надо определиться с конкретной датой прекращения взаимодействия с "Киевэнерго", — цитирует Пантелеева пресс-служба.

"В рамках того соглашения, заключенного 16 лет назад, достичь модернизации теплоэнергетической системы невозможно. "Киевэнерго", по сути, не несет надлежащей ответственности за объемы модернизированных сетей, объемы вложенных инвестиций. Например, в прошлом году не было заменено ни одного километра теплосетей", — приводятся в сообщении слова Пантелеева.

По его словам, сейчас разрабатывается дорожная карта и проекты соответствующих решений Киевсовета, чтобы укрепить позиции муниципального предприятия.

"В переходный период ответственность за работу городской теплоэнергетики возьмет на себя муниципальное предприятие "Киевтеплоэнерго", — отметил Пантелеев.

Напомним, контракт на управление столичными теплосетями с "Киевэнерго" завершается в ноябре 2017 года.