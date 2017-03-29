наверх
29.03.201720:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.45- 0.12
  • USD27.12- 0.03
Рубрики
Ещё
    Киев

    Киевская власть сообщила, на сколько продлит контракт с "Киевэнерго"

    (обновлено: )4402
    Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что 31 декабря 2017 года договор с "Киевэнерго" заканчивается, "но есть намерение продлить его действие до конца следующего отопительного сезона".
    Киевэнерго в Киеве
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Власти Киева продлят контракт с энергоснабжающей компанией "Киевэнерго" до конца следующего отопительного сезона, после чего ответственность за работу городской теплоэнергетики возьмет на себя муниципальное предприятие "Киевтеплоэнерго", сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя главы ведомства Петра Пантелеева.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Эксперт о разрыве договора с "Киевэнерго" Ахметова

    "Срок действия соглашения о передаче в управление и пользование "Киевэнерго" части имущества города, заключенное в 2001 году, заканчивается. Более 16 лет "Киевэнерго" управляло теплоэнергетикой столицы. 31 декабря 2017 года договор заканчивается, но есть намерение продлить его действие до конца следующего отопительного сезона. Это непростое решение мы приняли, чтобы не совершать важные для города преобразования в разгар отопительного сезона, создавая дополнительные технические и организационные риски. Однако нам надо определиться с конкретной датой прекращения взаимодействия с "Киевэнерго", — цитирует Пантелеева пресс-служба.

    "В рамках того соглашения, заключенного 16 лет назад, достичь модернизации теплоэнергетической системы невозможно. "Киевэнерго", по сути, не несет надлежащей ответственности за объемы модернизированных сетей, объемы вложенных инвестиций. Например, в прошлом году не было заменено ни одного километра теплосетей", — приводятся в сообщении слова Пантелеева.

    По его словам, сейчас разрабатывается дорожная карта и проекты соответствующих решений Киевсовета, чтобы укрепить позиции муниципального предприятия.

    "В переходный период ответственность за работу городской теплоэнергетики возьмет на себя муниципальное предприятие "Киевтеплоэнерго", — отметил Пантелеев.

    Напомним, контракт на управление столичными теплосетями с "Киевэнерго" завершается в ноябре 2017 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Андрей Золотарев
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Часы, показывающее поясное время, в офисе банка "ВТБ 24"
    Уход российских банков из Украины