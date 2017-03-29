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    В Киев едет делегация минобороны Грузии

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    По данным украинского оборонного ведомства, министр обороны Степан Полторак проведет встречу со своим грузинским коллегой Леваном Изория. По итогам переговоров главы делегаций подпишут совместное заявление.
    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Делегация Минобороны Грузии посетит Киев в четверг, в рамках визита состоится встреча министров обороны двух стран, сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства Украины.

    Как сообщила пресс-служба, 30 марта министр обороны Украины "Степан Полторак проведет встречу со своим грузинским коллегой Леваном Изория".

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    Также запланированы переговоры делегаций оборонных ведомств Украины и Грузии, по итогам которых главы делегаций подпишут совместное заявление.

    Кроме того, предусмотрен подход министров к прессе.

    В конце 2016 года президент Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с премьером Грузии Георгием Квирикашвили договорился о проведении весной заседания совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества и активизации политического диалога.

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