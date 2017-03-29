В Киев едет делегация минобороны Грузии

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Делегация Минобороны Грузии посетит Киев в четверг, в рамках визита состоится встреча министров обороны двух стран, сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства Украины.

Как сообщила пресс-служба, 30 марта министр обороны Украины "Степан Полторак проведет встречу со своим грузинским коллегой Леваном Изория".

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Также запланированы переговоры делегаций оборонных ведомств Украины и Грузии, по итогам которых главы делегаций подпишут совместное заявление.

Кроме того, предусмотрен подход министров к прессе.

В конце 2016 года президент Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с премьером Грузии Георгием Квирикашвили договорился о проведении весной заседания совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества и активизации политического диалога.