Около 800 человек вылетели из Грузии в Европу в первый день безвиза

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Порядка 800 человек отправились в европейские страны из Грузии в первый день вступления в силу безвизового режима, сообщили агентству Sputnik Грузия в Объединении аэропортов Грузии.

Порядка 300 человек отправились из Тбилиси в Афины, Варшаву и Мюнхен, около 500 человек вылетели из Международного аэропорта Кутаиси в Будапешт, Салоники и Ларнаку, уточняет агентство.

Большинство вылетевших из Грузии в европейские города — граждане Грузии.

При этом в Кутаисском аэропорту в Грузии отмечается увеличенный пассажиропоток в первый день вступления в силу безвизового режима со странами Евросоюза. "В аэропорту с ночи фиксируется большое количество пассажиров. Уже осуществлены рейсы из Кутаиси в Ларнаку, Салоники, Будапешт. Мы ожидали увеличенный пассажиропоток, именно поэтому аэропорт заранее подготовился и в здании были установлены дополнительные стойки регистрации и один выход", — сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Рейс Кутаиси — Будапешт был одним из первых в Европу после вступления в силу безвизового режима с ЕС. Билеты на самолет были полностью распроданы в авиакассах страны.

С 28 марта жители Грузии могут без виз посещать с краткосрочными визитами страны Шенгенской зоны. Виза не потребуется для туристических, деловых и гостевых визитов.

Первым рейсом из Тбилиси в Европу без виз отправились студенты, ученые и члены правительства Грузии во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили. Они уже находятся в Афинах, затем отправятся в Брюссель.