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    Около 800 человек вылетели из Грузии в Европу в первый день безвиза

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    В Кутаисском аэропорту в Грузии отмечается увеличенный пассажиропоток в первый день вступления в силу безвиза, с ночи фиксируется большое количество пассажиров. Уже осуществлены рейсы из Кутаиси в Ларнаку, Салоники, Будапешт.
    Аэропорт в Грузии
    sputnik-georgia.ru

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Порядка 800 человек отправились в европейские страны из Грузии в первый день вступления в силу безвизового режима, сообщили агентству Sputnik Грузия в Объединении аэропортов Грузии.

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    Порядка 300 человек отправились из Тбилиси в Афины, Варшаву и Мюнхен, около 500 человек вылетели из Международного аэропорта Кутаиси в Будапешт, Салоники и Ларнаку, уточняет агентство.

    Большинство вылетевших из Грузии в европейские города — граждане Грузии.

    При этом в Кутаисском аэропорту в Грузии отмечается увеличенный пассажиропоток в первый день вступления в силу безвизового режима со странами Евросоюза. "В аэропорту с ночи фиксируется большое количество пассажиров. Уже осуществлены рейсы из Кутаиси в Ларнаку, Салоники, Будапешт. Мы ожидали увеличенный пассажиропоток, именно поэтому аэропорт заранее подготовился и в здании были установлены дополнительные стойки регистрации и один выход", — сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

    Рейс Кутаиси — Будапешт был одним из первых в Европу после вступления в силу безвизового режима с ЕС. Билеты на самолет были полностью распроданы в авиакассах страны.

    С 28 марта жители Грузии могут без виз посещать с краткосрочными визитами страны Шенгенской зоны. Виза не потребуется для туристических, деловых и гостевых визитов.

    Первым рейсом из Тбилиси в Европу без виз отправились студенты, ученые и члены правительства Грузии во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили. Они уже находятся в Афинах, затем отправятся в Брюссель.

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