Украина и Грузия договорились активизировать политический диалог

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с премьером Грузии Георгием Квирикашвили договорился о проведении весной заседания совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества и активизации политического диалога, сообщает пресс-служба президента.

"Порошенко и Квирикашвили подчеркнули важность интенсификации сотрудничества во многих сферах, в частности, углубления экономического измерения кооперации. Достигнута договоренность о проведении весной 2017 года очередного заседания совместной межправительственной украино-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", — сообщила пресс-служба.

Сообщается, что собеседники обсудили состояние и перспективы двухсторонних отношений, договорились активизировать политический диалог на всех уровнях.

Глава правительства Грузии также пригласил президента Украины посетить Грузию в удобное время.

В сентябре Украина и Грузия подписали соглашение об организации прямого железнодорожного и паромного сообщения между странами.