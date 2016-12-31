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Украина и Грузия договорились активизировать политический диалог

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Петр Порошенко и Георгий Квирикашвили в ходе телефонного разговора подчеркнули важность интенсификации сотрудничества во многих сферах, в частности, углубления экономического измерения кооперации.
Петр Порошенко
Twitter Петра Порошенко

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с премьером Грузии Георгием Квирикашвили договорился о проведении весной заседания совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества и активизации политического диалога, сообщает пресс-служба президента.

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"Порошенко и Квирикашвили подчеркнули важность интенсификации сотрудничества во многих сферах, в частности, углубления экономического измерения кооперации. Достигнута договоренность о проведении весной 2017 года очередного заседания совместной межправительственной украино-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", — сообщила пресс-служба.

Сообщается, что собеседники обсудили состояние и перспективы двухсторонних отношений, договорились активизировать политический диалог на всех уровнях.

Глава правительства Грузии также пригласил президента Украины посетить Грузию в удобное время.

В сентябре Украина и Грузия подписали соглашение об организации прямого железнодорожного и паромного сообщения между странами.

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