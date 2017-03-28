Кличко обещает отремонтировать 300 км дорог

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на текущий год запланирован капитальный ремонт дорог на более чем 100 улицах, предполагается заменить дорожное покрытие длиной 300 км, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В прошлом году мы отремонтировали 200 км дорог в Киеве. В этом году взяли на себя задачу отремонтировать 300 км. И работы уже начались", – цитирует пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.

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Как сообщается, на данный момент уже идет ремонт дороги на улице Набережно-Корчеватской и на путепроводе на проспекте Науки в Киеве.

"Могу сказать, что в прошлом году мы сделали капитальный ремонт дорожного покрытия на 84-х улицах. В этом году планируем отремонтировать более 100 дорог", – отметил Кличко.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что чтобы в Украине дороги были европейского качества, необходимо выделять минимум 50 млрд грн в год в течение пяти лет.