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    Кличко обещает отремонтировать 300 км дорог

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    По словам градоначальника, столичная власть в текущем году берет на себя обязательства сделать капитальный ремонт на более чем 100 киевских улицах.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на текущий год запланирован капитальный ремонт дорог на более чем 100 улицах, предполагается заменить дорожное покрытие длиной 300 км, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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    "В прошлом году мы отремонтировали 200 км дорог в Киеве. В этом году взяли на себя задачу отремонтировать 300 км. И работы уже начались", – цитирует пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.

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    Как сообщается, на данный момент уже идет ремонт дороги на улице Набережно-Корчеватской и на путепроводе на проспекте Науки в Киеве.

    "Могу сказать, что в прошлом году мы сделали капитальный ремонт дорожного покрытия на 84-х улицах. В этом году планируем отремонтировать более 100 дорог", – отметил Кличко.

    Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что чтобы в Украине дороги были европейского качества, необходимо выделять минимум 50 млрд грн в год в течение пяти лет.

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