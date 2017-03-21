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    Общество

    Противники разбитых дорог перекрыли движение в Полтавской области

    (обновлено: )9610
    По данным пресс-службы областной полиции, акция жителей села Мехедовка началась утром. Их требование - прекращение движения тяжеловесного транспорта по сельской дороге.
    Жители села Мехедовка Лохвицкого района Полтавской области перекрыли движение транспорта
    ГУ НП в Полтавской области

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Жители села Мехедовка Лохвицкого района Полтавской области во вторник перекрыли движение транспорта возле их населенного пункта, требуя отремонтировать дорожное покрытие, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Акция началась около 9:00. Местные жители частично перекрыли движение транспортных средств, двигаясь по пешеходному переходу.

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    "Цель проводимого мероприятия — прекращение движения тяжеловесного транспорта по сельской дороге в связи с разрушением дорожного покрытия и непроведением ремонта дорог", — сказано в сообщении.

    ГУ НП в Полтавской области
    Жители села Мехедовка Лохвицкого района Полтавской области перекрыли движение транспорта

    Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что на содержание и ремонт дорог в Украине из заложенных в госбюджете 35 млрд грн пойдет лишь 15-20 млрд. Кроме того, по его словам, в 2016 году отремонтирован только 1% автомобильных дорог.

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