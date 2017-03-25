"Выпила домашнего вина". В Киеве мать с ребенком на джипе влетела в столб

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Женщина на джипе, в котором находился ребенок, врезалась в рекламный столб на Броварском проспекте в Киеве, алкотестер показал 2,89 промилле, сообщает "Эспрессо".

Согласно сообщению, водитель не справилась с управлением при выезде из Броваров в направлении Киева.

"Сначала внедорожник выбросило на распределительную полосу. Затем на встречной авто вывернуло назад, где Mercedes врезался в рекламный столб. В салоне, кроме водителя, находился 5-летний мальчик", — сказано в сообщении.

espreso.tv На месте ДТП в Киеве в ночь на 25 марта 2017 года

Ребенок, у которого был день рождения, разбил губу.

На предложенное полицейскими прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте водитель отказалась и захотела пройти освидетельствование в медицинском учреждении. После осмотра в медучреждении алкотестер показал 2.89 промилле, что в 14,5 раза превышает максимально допустимую норму. Водитель сказала полицейским, что выпила немного домашнего вина.

В январе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Volkswagen, пытался заехать на станцию метро "Харьковская" в Киеве.