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    Киев

    "Выпила домашнего вина". В Киеве мать с ребенком на джипе влетела в столб

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    По данным СМИ, в пятницу у мальчика был день рождения. После осмотра в медучреждении алкотестер показал 2.89 промилле, что в 14,5 раза превышает максимально допустимую норму.
    На месте ДТП в Киеве в ночь на 25 марта 2017 года
    espreso.tv

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Женщина на джипе, в котором находился ребенок, врезалась в рекламный столб на Броварском проспекте в Киеве, алкотестер показал 2,89 промилле, сообщает "Эспрессо".

    Согласно сообщению, водитель не справилась с управлением при выезде из Броваров в направлении Киева.

    "Сначала внедорожник выбросило на распределительную полосу. Затем на встречной авто вывернуло назад, где Mercedes врезался в рекламный столб. В салоне, кроме водителя, находился 5-летний мальчик", — сказано в сообщении.

    espreso.tv
    На месте ДТП в Киеве в ночь на 25 марта 2017 года

    Ребенок, у которого был день рождения, разбил губу. 

    На предложенное полицейскими прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте водитель отказалась и захотела пройти освидетельствование в медицинском учреждении. После осмотра в медучреждении алкотестер показал 2.89 промилле, что в 14,5 раза превышает максимально допустимую норму. Водитель сказала полицейским, что выпила немного домашнего вина.

    В январе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Volkswagen, пытался заехать на станцию метро "Харьковская" в Киеве.

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