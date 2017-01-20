В Киеве пьяный водитель Volkswagen пытался заехать на станцию метро - СМИ

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Volkswagen, в ночь на пятницу пытался заехать на станцию метро "Харьковская" в Киеве, сообщает издание "Сегодня", ссылаясь на очевидцев.

"Передние колеса заехали на станцию, двигатель отбросило на тротуар, а авто – метров на 10 назад", — пишет издание, уточняя, что мужчина пытался заехать в переход на высокой скорости.

Отмечается, что водитель не получил тяжелых травм.

Сегодня В Киеве пьяный водитель Volkswagen на высокой скорости пытался заехать на станцию метро "Харьковская"

"Он отделался ссадинами и ушибами. Свидетели утверждают, что мужчина был очень пьян", — подчеркивает "Сегодня".

На месте работали сотрудники патрульной полиции.

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