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    В Киеве пьяный водитель Volkswagen пытался заехать на станцию метро - СМИ

    (обновлено: )11110
    По данным очевидцев, мужчина, находясь за рулем Volkswagen, на высокой скорости пытался заехать в переход на станции метро "Харьковская". В результате инцидента водитель не получил тяжелых травм.
    В Киеве пьяный водитель Volkswagen на высокой скорости пытался заехать на станцию метро Харьковская
    Сегодня

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Volkswagen, в ночь на пятницу пытался заехать на станцию метро "Харьковская" в Киеве, сообщает издание "Сегодня", ссылаясь на очевидцев.

    "Передние колеса заехали на станцию, двигатель отбросило на тротуар, а авто – метров на 10 назад", — пишет издание, уточняя, что мужчина пытался заехать в переход на высокой скорости.

    Отмечается, что водитель не получил тяжелых травм.

    Сегодня
    В Киеве пьяный водитель Volkswagen на высокой скорости пытался заехать на станцию метро "Харьковская"

    "Он отделался ссадинами и ушибами. Свидетели утверждают, что мужчина был очень пьян", — подчеркивает "Сегодня".

    На месте работали сотрудники патрульной полиции.

    Ранее сообщалось, что народный депутат Мустафа Найем попал в ДТП недалеко от здания одного из телеканалов.

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