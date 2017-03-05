"Автомайдановцы" заблокировали суд, чтобы предотвратить вывоз Насирова

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Активисты движения "Автомайдан" заблокировали выезды с территории Соломенского райсуда Киева, чтобы предотвратить вывоз из помещения суда отстраненного от должности председателя фискальной службы Романа Насирова.

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"Автомайдановцы" двумя автомобилями перекрыли выезд с территории суда, сообщает УНИАН.

Также активисты заявили, что при необходимости заблокируют выезд с Вознесенского спуска (где находится суд) до Кудрявского спуска, который соединяет территорию суда с Львовской площадью и с Подолом.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 марта, заседание суда по избранию меры пресечения председателю ГФС Роману Насирову проходить не будет.