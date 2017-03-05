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    Киев

    "Автомайдановцы" заблокировали суд, чтобы предотвратить вывоз Насирова

    (обновлено: )14412
    Согласно заявлению активистов, при необходимости они заблокируют выезд с Вознесенского спуска до Кудрявского спуска, который соединяет территорию суда с Львовской площадью и с Подолом.
    Суд по мере пресечения Роману Насирову, день второй
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Активисты движения "Автомайдан" заблокировали выезды с территории Соломенского райсуда Киева, чтобы предотвратить вывоз из помещения суда отстраненного от должности председателя фискальной службы Романа Насирова.

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    УНИАН
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    "Автомайдановцы" двумя автомобилями перекрыли выезд с территории суда, сообщает УНИАН.

    Также активисты заявили, что при необходимости заблокируют выезд с Вознесенского спуска (где находится суд) до Кудрявского спуска, который соединяет территорию суда с Львовской площадью и с Подолом.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 марта, заседание суда по избранию меры пресечения председателю ГФС Роману Насирову проходить не будет.

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