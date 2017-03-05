Заявление адвокатов Насирова об отводе судьи рассмотрят в понедельник

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Заявление адвокатов главы Государственной фискальной службы Романа Насирова об отводе судьи будет рассмотрено в понедельник. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Соломенского районного суда Яна Квитченко в эфире телеканала "112 Украина".

"У нас есть решение собрания судей, которым мы установили, что дежурство у нас исключительно в субботу. Мы не имеем права сейчас, для того, чтобы судья Бобровник начал рассматривать по сути ходатайство, надо, чтобы рассмотрели заявление об отводе. Для того, чтобы рассмотрели заявление об отводе, нужно определить судью, который уполномочен рассматривать данное заявление об отводе. В данном случае, поскольку решением судей было принято решение, что дежурство осуществляется исключительно в субботу, в воскресенье у нас нет возможности, не то, что нет возможности, есть решение, мы не имеем права его нарушать. В связи с этим заявление об отводе следственного судьи Бобровника будет передано завтра в канцелярию суда и распределено на основании положения об автоматизированной системе оборота суда", – сказала она.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 марта, заседание суда по избранию меры пресечения председателю ГФС Роману Насирову проходить не будет.