Заседание суда по избранию меры пресечения Насирову перенесли - судья

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 5 марта, заседание суда по избранию меры пресечения председателю ГФС Роману Насирову проходить не будет. Об этом заявил судья Александр Бобровник в комментарии "Громадському".

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"Сегодня уже не будет заседания", — сказал он.

"Я объявил перерыв в судебном заседании для передачи отвода на автораспределение, на компьютерную систему, которая определит следственного судью, который будет рассматривать отвод на меня. Это будет происходить завтра", — пояснил судья.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) призвало судей срочно рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения главе ГФС Роману Насирову, в противном случае уже вечером, 5 марта, правоохранители будут вынуждены освободить его.