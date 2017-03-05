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    Уровень доверия к полиции, не упал, а выровнялся - Зозуля

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (446)

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    Начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что падение уровня доверия к полицейским у украинцев связано с тем, что полицейские штрафуют их за правонарушения.
    Юрий Зозуля
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков констатировал падение доверия украинцев к патрульной полиции. По его словам, ранее уровень доверия достигал 60%, сейчас же эта цифра ниже 40%.

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    О причинах падения уровня доверия к полиции у граждан рассказал начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "Я бы не сказал, что уровень доверия упал, я думаю, что он все-таки выровнялся. Эта ситуация не только внешняя, также этот процесс происходит и внутри. То есть, эмоциональный запал спал и у граждан не оправдались их ожидания. Полицейские делают свою работу, и они не обязательно для всех должны быть приятными. Люди готовы дать положительную оценку доверию, только когда они чувствуют к себе что-то положительное. А чаще всего человек, общается с полицейским, когда что-то нарушает и полицейский, например, штрафует его, тогда у чрезвычайно маленького количества людей возникают положительные эмоции", — отметил Зозуля.

    Ранее в Киеве на Радужном массиве вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, после чего произошла погоня с участием полиции. Позднее возле железнодорожной станции "Троещина" угонщик вышел из маршрутки и скрылся. В результате инцидента был ранен один человек.

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