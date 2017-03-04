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    В Киеве полиция усилит меры безопасности из-за матча "Динамо"-"Олимпик"

    (обновлено: )13
    Как отметили в полиции, кроме прилегающей к стадиону территории, усиленные наряды полиции будут нести службу на остановках общественного транспорта и в метрополитене.
    Сотрудники полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Полиция Киева в субботу усилит меры безопасности на время проведения футбольного матча между командами премьер-лиги "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк), который состоится на НСК "Олимпийский".

    Футболист В.Чанов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Виктор Чанов в воротах "Динамо" и сборной СССР

    В Отделе коммуникации полиции Киева отметили, что охрану общественного порядка будут обеспечивать 268 правоохранителей.

    "Кроме прилегающей к стадиону территории, усиленные наряды полиции будут нести службу на остановках общественного транспорта и в метрополитене", — говорится в сообщении. 

    Правоохранители призвали болельщиков, жителей и гостей столицы не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.

    Ранее сообщалось, что в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между "Динамо" (Киев) и "Олимпик"(Донецк) в работе столичного метрополитена возможны некоторые изменения.

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