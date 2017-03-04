В Киеве полиция усилит меры безопасности из-за матча "Динамо"-"Олимпик"

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Полиция Киева в субботу усилит меры безопасности на время проведения футбольного матча между командами премьер-лиги "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк), который состоится на НСК "Олимпийский".

В Отделе коммуникации полиции Киева отметили, что охрану общественного порядка будут обеспечивать 268 правоохранителей.

"Кроме прилегающей к стадиону территории, усиленные наряды полиции будут нести службу на остановках общественного транспорта и в метрополитене", — говорится в сообщении.

Правоохранители призвали болельщиков, жителей и гостей столицы не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между "Динамо" (Киев) и "Олимпик"(Донецк) в работе столичного метрополитена возможны некоторые изменения.