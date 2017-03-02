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    Киевское "Динамо" передало нападающего Гладкого в аренду ФК "Карпаты"

    (обновлено: )23
    Александр Гладкий будет играть за "Карпаты" до конца текущего сезона. За свою карьеру футболист по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины.
    Нападающий Александр Гладкий
    ФК "Динамо" Киев

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Нападающий киевского "Динамо" Александр Гладкий на правах аренды перешел в клуб львовские "Карпаты", сообщается на официальном сайте команды.

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    В нынешнем сезоне он провел в составе киевлян 11 игр, голов не забивал.

    Отмечается, что 29-летний игрок будет играть за "Карпаты" до конца текущего сезона.

    Напомним, Гладкий перешел в "Динамо" в мае прошлого года из донецкого "Шахтера". За свою карьеру Гладкий по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также стал обладателем Кубка УЕФА-2008/09. В активе форварда 11 матчей и один гол за сборную Украины.

    Как сообщалось ранее, бразильский нападающий Жуниор Мораес на правах аренды перешел из киевского "Динамо" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

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