Киевское "Динамо" передало нападающего Гладкого в аренду ФК "Карпаты"

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Нападающий киевского "Динамо" Александр Гладкий на правах аренды перешел в клуб львовские "Карпаты", сообщается на официальном сайте команды.

В нынешнем сезоне он провел в составе киевлян 11 игр, голов не забивал.

Отмечается, что 29-летний игрок будет играть за "Карпаты" до конца текущего сезона.

Напомним, Гладкий перешел в "Динамо" в мае прошлого года из донецкого "Шахтера". За свою карьеру Гладкий по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также стал обладателем Кубка УЕФА-2008/09. В активе форварда 11 матчей и один гол за сборную Украины.

Как сообщалось ранее, бразильский нападающий Жуниор Мораес на правах аренды перешел из киевского "Динамо" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".