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    "Динамо" отдал форварда Мораэса в аренду китайскому клубу

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    Сам бразильский нападающий Жуниор Мораэс, который перешел в "Динамо" в мае 2015 года, сообщил, что считает переход в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" хорошим вариантом.
    Игроки Сергей Сидорчук и Жуниор Мораэс (Динамо) и игрок Сергей Политыло (Днепр)
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Бразильский нападающий Жуниор Мораэс на правах аренды перешел из киевского "Динамо" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщается на официальном сайте "Динамо".

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    Срок аренды 29-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2016/17, сообщает Р-Спорт.

    "Считаю, это хороший вариант для меня. Так сложились обстоятельства, что я рассматривал разные варианты, и предложение из Китая об аренде до конца сезона оказалось самым интересным и подходящим. Этот вариант устроил оба клуба и меня, поэтому решили осуществить мой переход. В Китае хорошие условия для работы, и мне интересно попробовать свои силы в этом чемпионате, это серьезный вызов для меня", — сказал Жуниор Мораэс.

    Жуниор Мораэс перешел в "Динамо" в мае 2015 года из донецкого "Металлурга". В общей сложности в составе киевлян он провел 55 матчей и забил 22 гола, выиграв чемпионат и Суперкубок Украины. Ранее форвард также выступал за софийский ЦСКА, румынскую "Глорию" и бразильский "Сантос".

    По итогам завершившегося в 2016 году сезона "Тяньцзинь Цюаньцзянь" стал победителем первой лиги чемпионата Китая и новый сезон, стартующий в марте, начнет в элитном дивизионе национального первенства — суперлиге.

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