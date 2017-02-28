"Динамо" отдал форварда Мораэса в аренду китайскому клубу

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Бразильский нападающий Жуниор Мораэс на правах аренды перешел из киевского "Динамо" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщается на официальном сайте "Динамо".

Срок аренды 29-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2016/17, сообщает Р-Спорт.

"Считаю, это хороший вариант для меня. Так сложились обстоятельства, что я рассматривал разные варианты, и предложение из Китая об аренде до конца сезона оказалось самым интересным и подходящим. Этот вариант устроил оба клуба и меня, поэтому решили осуществить мой переход. В Китае хорошие условия для работы, и мне интересно попробовать свои силы в этом чемпионате, это серьезный вызов для меня", — сказал Жуниор Мораэс.

Жуниор Мораэс перешел в "Динамо" в мае 2015 года из донецкого "Металлурга". В общей сложности в составе киевлян он провел 55 матчей и забил 22 гола, выиграв чемпионат и Суперкубок Украины. Ранее форвард также выступал за софийский ЦСКА, румынскую "Глорию" и бразильский "Сантос".

По итогам завершившегося в 2016 году сезона "Тяньцзинь Цюаньцзянь" стал победителем первой лиги чемпионата Китая и новый сезон, стартующий в марте, начнет в элитном дивизионе национального первенства — суперлиге.