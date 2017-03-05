Полицейский спецназ "КОРД" готовится штурмовать высотки.

В Украине в подразделении "КОРД" появился "воздушный спецназ", сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

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"У нас есть наконец воздушный спецназ. Благодаря меценатам и настойчивости генерала Алексея Руденко, у нас появилась еще одна возможность спасать людей", — написал Князев.

Он также сообщил, что свои способности бойцы "КОРДа" продемонстрировали на высоте 80 метров в одной из высоток столицы. "10 спецназовцев продемонстрировали неожиданный для злоумышленника вход в помещение с целью освобождения заложников", — отметил Князев.