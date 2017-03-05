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    Полицейский спецназ "КОРД" готовится штурмовать высотки

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    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ "КОРД" готовится штурмовать высотки.
    Facebook Сергея Князева
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ "КОРД" готовится штурмовать высотки.
    Facebook Сергея Князева
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ "КОРД" готовится штурмовать высотки.
    Facebook Сергея Князева
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ "КОРД" готовится штурмовать высотки.
    Facebook Сергея Князева
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ "КОРД" готовится штурмовать высотки.
    Facebook Сергея Князева
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ "КОРД" готовится штурмовать высотки.
    Facebook Сергея Князева
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ "КОРД" готовится штурмовать высотки.
    Facebook Сергея Князева
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ "КОРД" готовится штурмовать высотки.
    Facebook Сергея Князева

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    Полицейский спецназ "КОРД" готовится штурмовать высотки.

    В Украине в подразделении "КОРД" появился "воздушный спецназ", сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

    Смотрите также: Учения спецподразделений КОРД и "Дозор" в аэропорту "Борисполь"

    "У нас есть наконец воздушный спецназ. Благодаря меценатам и настойчивости генерала Алексея Руденко, у нас появилась еще одна возможность спасать людей", — написал Князев.

    Он также сообщил, что свои способности бойцы "КОРДа" продемонстрировали на высоте 80 метров в одной из высоток столицы. "10 спецназовцев продемонстрировали неожиданный для злоумышленника вход в помещение с целью освобождения заложников", — отметил Князев.

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