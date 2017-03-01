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    Киев

    В Киеве облили краской памятник участникам АТО

    (обновлено: )28250
    Сообщается, что вандалы повредили памятник в Голосеевском районе столицы уже в третий раз. На данный момент памятник, облитый краской, уже очистили, ведется расследование.
    Вандалы повредили памятник участникам спецоперации в Донбассе в Киеве
    Facebook КП СЗН Голосеевского района Киева

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Памятный знак Героям Голосеевского района Киева, которые погибли во время конфликта в Донбассе, повредили в столице, сообщает районное коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений на своей странице в Facebook.

    "Вандалами уже третий раз поврежден памятный знак Героям Голосеевского района, погибшим во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины", — говорится в сообщении.

    Согласно сообщению, инцидент произошел во вторник. На данный момент памятник, облитый краской, уже очистили.

    Facebook КП СЗН Голосеевского района Киева
    Восстановленный памятник участникам спецоперации в Донбассе в Киеве

    На предприятии отметили, что данным вопросом занимается полиция.

    Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли дверь в Украинском институте национальной памяти.

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