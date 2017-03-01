В Киеве облили краской памятник участникам АТО

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Памятный знак Героям Голосеевского района Киева, которые погибли во время конфликта в Донбассе, повредили в столице, сообщает районное коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений на своей странице в Facebook.

"Вандалами уже третий раз поврежден памятный знак Героям Голосеевского района, погибшим во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, инцидент произошел во вторник. На данный момент памятник, облитый краской, уже очистили.

Facebook КП СЗН Голосеевского района Киева Восстановленный памятник участникам спецоперации в Донбассе в Киеве

На предприятии отметили, что данным вопросом занимается полиция.

Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли дверь в Украинском институте национальной памяти.