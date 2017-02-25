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    В Киеве нацгвардеец выстрелил себе в живот

    (обновлено: )44
    По данным прокуратуры, в воинской части отдельными военными должностными лицами не было обеспечено соблюдение порядка обращения с оружием и боеприпасами, в результате чего военный ранил себя.
    Боец Национальной гвардии Украины
    Национальная гвардия Украины/Facebook

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины начато уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе в условиях особого периода военных должностных лиц одной из воинских частей Нацгвардии в Киеве, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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    "Установлено, что в воинской части отдельными военными должностными лицами не обеспечено соблюдение порядка обращения с оружием и боеприпасами, в результате чего оружие, выданное военнослужащему, оказалась заряженным", — говорится в сообщении.

    В связи с этим, военнослужащий после получения оружия по неосторожности нанес себе огнестрельное ранение.

    Военный госпитализирован.

    Уголовное производство начато по ч.3 ст..425 УК Украины.

    Ранее народный депутат ("Народный фронт"), лидер партии "Национальный корпус", основанной на базе полка спецназначения МВД "Азов" Андрей Белецкий передал главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу документы, которые, по его словам, свидетельствуют о коррупции руководства Нацгвардии.

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