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    Учения бригады быстрого реагирования Нацгвардии под Киевом

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    В ходе учений были продемонстрированы образцы новой полевой формы нацгвардейцев, шлемофонов танкистов, современных палаток, индивидуальных мобильных спальных мест бойцов.
    Канал на Youtube Национальной гвардии Украины

    В пятницу, 3 февраля, состоялись комплексные занятие по боевой подготовке бригады быстрого реагирований Национальной гвардии Украины. Учения прошли на полигоне НГУ в поселке Старое Бориспольского района Киевской области.

    Во время открытого занятия были продемонстрированы образцы новой полевой формы нацгвардейцев, шлемофонов танкистов, современных палаток, индивидуальных мобильных спальных мест бойцов. Особое внимание во время учений уделили огневой подготовке и отработке совместных действий бойцов перед выездом в зону проведения антитеррористической операции.

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    Решение о создании бригады быстрого реагирования в составе Нацгвардии было принято в мае 2015 года. Формирование бригады проходило в течение лета с привлечением зарубежных инструкторов в соответствии со стандартами НАТО. В составе бригады есть батальоны специального назначения, танковые, артиллерийские и зенитно-ракетные подразделения.

    Напомним, в среду, 1 февраля, в акватории Черного моря начались первые в текущем году военно-морские учения "Морской щит-2017" при участии Украины и семи стран-участниц НАТО. 
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