На полигоне в Житомирской области от взрыва гранаты погиб военный

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В результате взрыва гранаты в Житомирской области погиб военнослужащий, сообщает Житомир.info со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту гибели на полигоне военнослужащего воинской части в области ("халатное отношение военных должностных лиц к военной службе в условиях особого периода").

"Установлено, что 24 февраля 2017 года на территории полигона во время проведения подготовки тактического поля для проведения стрельб, сержант, занимавший должность радиотелефониста воинской части, в результате разрыва гранаты РПГ-22 получил телесные повреждения, от которых скончался", — сообщили изданию в пресс-службе.

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На место происшествия выехала группа прокурорско-следственных работников военной прокуратуры вместе с экспертами для проведения первоочередных следственных действий — осмотра места происшествия, допроса свидетелей, изъятия всех необходимых документов для проведения следствия, добавили в ведомстве.

Напомним, в декабре двое военных получили ранения во время стрельб из миномета на полигоне в селе Тетеревка Житомирской области.