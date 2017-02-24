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    Происшествия

    На полигоне в Житомирской области от взрыва гранаты погиб военный

    (обновлено: )11321
    ЧП произошло в пятницу во время проведения подготовки тактического поля для проведения стрельб. В результате разрыва гранаты РПГ-22 военнослужащий получил телесные повреждения, от которых скончался.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В результате взрыва гранаты в Житомирской области погиб военнослужащий, сообщает Житомир.info со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

    Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту гибели на полигоне военнослужащего воинской части в области ("халатное отношение военных должностных лиц к военной службе в условиях особого периода").

    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Facebook Генерального штаба ВСУ
    Тактические учения Воздушных сил ВСУ на Гончаровском полигоне

    "Установлено, что 24 февраля 2017 года на территории полигона во время проведения подготовки тактического поля для проведения стрельб, сержант, занимавший должность радиотелефониста воинской части, в результате разрыва гранаты РПГ-22 получил телесные повреждения, от которых скончался", — сообщили изданию в пресс-службе.

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    На место происшествия выехала группа прокурорско-следственных работников военной прокуратуры вместе с экспертами для проведения первоочередных следственных действий — осмотра места происшествия, допроса свидетелей, изъятия всех необходимых документов для проведения следствия, добавили в ведомстве.

    Напомним, в декабре двое военных получили ранения во время стрельб из миномета на полигоне в селе Тетеревка Житомирской области.

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