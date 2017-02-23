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    Киевсовет вернул землю, которую арендовал экс-"регионал" Табачник

    (обновлено: )14
    Сообщается, что участок площадью 8,15 га в районе залива "Берковщина" решением Киевсовета в 2003 году был передан в долгосрочную аренду сроком на 25 лет организации "Международный творческий центр Яна Табачника".
    Ян Табачник
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Киевсовет разорвал с общественной организацией бывшего народного депутата от Партии регионов, известного аккордеониста Яна Табачника договор аренды земельного участка на Днепровской набережной в районе залива Берковщина Дарницкого района Киева. 

    Драка в Киевсовете из-за скандальной стройки на Героев Днепра
    Інформаційне агентство "Українські Новини"/youtube
    Драка в Киевсовете из-за скандальной стройки на "Героев Днепра"

    Соответствующее решение на пленарном заседании поддержали 79 депутатов городского совета.

    Земельный участок площадью 8,15 га в районе залива "Берковщина" решением Киевсовета в 2003 году был передан в долгосрочную аренду сроком на 25 лет международной общественной организации "Международный творческий центр Яна Табачника" для строительства, эксплуатации и обслуживания элитарного клуба "Честь имею", сообщает УНИАН.

    Данное решение не учитывало заключение Государственного управления экологии и природных ресурсов и не соответствовало нормам Водного и Земельного кодекса Украины. В соответствии с этим, Киевсовет в 2005 году отменил предыдущее решение и обязал Главное управление земельных ресурсов КГГА прекратить договор аренды соответствующего земельного участка на Днепровской набережной в районе залива Берковщина. Но в 2008 году, согласно следующим решениям, землю снова отдали в аренду "Международному творческому центру Яна Табачника". 

    "Такое решение препятствовало реализации планов территориальной громады Дарницкого района по созданию на этом участке парка "Берковщина”. Поэтому Киевсовет расторг соответствующий договор аренды", — сообщили в пресс-службе Киевсовета.

    Ранее сообщалось, что оперативники Управления защиты экономики в г. Киеве, бойцы спецподразделения столичной полиции и следователи прокуратуры провели 24 санкционированных обыска у экс-чиновников КГГА и Киевского городского совета.

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