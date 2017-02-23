Киевсовет вернул землю, которую арендовал экс-"регионал" Табачник

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Киевсовет разорвал с общественной организацией бывшего народного депутата от Партии регионов, известного аккордеониста Яна Табачника договор аренды земельного участка на Днепровской набережной в районе залива Берковщина Дарницкого района Киева.

Соответствующее решение на пленарном заседании поддержали 79 депутатов городского совета.

Земельный участок площадью 8,15 га в районе залива "Берковщина" решением Киевсовета в 2003 году был передан в долгосрочную аренду сроком на 25 лет международной общественной организации "Международный творческий центр Яна Табачника" для строительства, эксплуатации и обслуживания элитарного клуба "Честь имею", сообщает УНИАН.

Данное решение не учитывало заключение Государственного управления экологии и природных ресурсов и не соответствовало нормам Водного и Земельного кодекса Украины. В соответствии с этим, Киевсовет в 2005 году отменил предыдущее решение и обязал Главное управление земельных ресурсов КГГА прекратить договор аренды соответствующего земельного участка на Днепровской набережной в районе залива Берковщина. Но в 2008 году, согласно следующим решениям, землю снова отдали в аренду "Международному творческому центру Яна Табачника".

"Такое решение препятствовало реализации планов территориальной громады Дарницкого района по созданию на этом участке парка "Берковщина”. Поэтому Киевсовет расторг соответствующий договор аренды", — сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Ранее сообщалось, что оперативники Управления защиты экономики в г. Киеве, бойцы спецподразделения столичной полиции и следователи прокуратуры провели 24 санкционированных обыска у экс-чиновников КГГА и Киевского городского совета.