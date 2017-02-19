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    В ходе стычек в Киеве женщине-патрульной сломали пальцы

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    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (56)

    (обновлено: )43721
    Как сообщает полиция Киева, по факту травмирования правоохранителей во время выполнения служебных обязанностей начато уголовное производство по ст. 345 УК Украины.
    Столкновения между правоохранителями и митингующими в центре Киева
    vedomosti-ua.com

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 19 февраля, во время стычек в центре Киева пострадали, как минимум, двое полицейских, том числе, женщина-патрульный. Об этом сообщает полиция Киева.

    Этого не делал даже Янукович. Комментарий Семенченко о стычках под АП. Видео
    NewsOne/Youtube
    "Этого не делал даже Янукович". Комментарий Семенченко о стычках под АП

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    В результате столкновений пострадал один милиционер, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Также есть информация о том, что во время беспорядков пострадала сотрудница патрульной полиции: у нее сломаны пальцы руки.

    По факту травмирования правоохранителей во время выполнения служебных обязанностей начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УК Украины.

    Ранее сообщалось, что в потасовках с полицией в центре Киева пострадали около десяти митингующих, выступающих в поддержку торговой блокады Донбасса.

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