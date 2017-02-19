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    Ситуация в центре Киева стабилизировалась, стычки прекратились - полиция

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    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (53)

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    Как заявили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе столичной полиции, ситуация стабилизировалась, полиция продолжает обеспечивать общественный порядок.
    Столкновения между правоохранителями и митингующими в центре Киева
    vedomosti-ua.com

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Столкновения между участниками акции в поддержку торговой блокады Донбасса и правоохранителями в центре Киева прекратились. Об этом заявили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.

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    NewsOne/Youtube
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    Согласно информации, ситуация стабилизировалась.

    Ранее несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.

    Начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что пять митингующих были задержаны. Также он сообщил об одном пострадавшем полицейском. Работник скорой помощи сообщил о не менее десяти пострадавших демонстрантах в результате потасовок.

    "Ситуация стабилизировалась. Полиция продолжает обеспечивать общественный порядок", — заявили в пресс-службе.

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