Ситуация в центре Киева стабилизировалась, стычки прекратились - полиция

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Столкновения между участниками акции в поддержку торговой блокады Донбасса и правоохранителями в центре Киева прекратились. Об этом заявили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.

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Согласно информации, ситуация стабилизировалась.

Ранее несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что пять митингующих были задержаны. Также он сообщил об одном пострадавшем полицейском. Работник скорой помощи сообщил о не менее десяти пострадавших демонстрантах в результате потасовок.

"Ситуация стабилизировалась. Полиция продолжает обеспечивать общественный порядок", — заявили в пресс-службе.