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    "Этого не делал даже Янукович". Комментарий Семенченко о стычках под АП

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    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (53)

    (обновлено: )15310
    Нардеп Семен Семенченко заявил, что правоохранители применяют грубую физическую силу к митингующим под Администрацией президента в Киеве. По его словам, комбата ОУН Николая Коханивского арестовали и увезли в Шевченковское отделение полиции.
    NewsOne/Youtube

    "Коханивского арестовали и повезли в Шевченковское отделение полиции, Бессарабская площадь 3. Его и еще несколько оуновцев перед арестом пытались ставить на колени. Несколько раненых. Один майдановец, 38 сотня, разбили голову, а он просто пришел на годовщину Майдана. Избили Егора Соболева", — заявил Семенченко.

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    "С этим пора заканчивать. Поскольку то, что здесь происходит, — этого не делал даже Янукович. Это не полиция Украины", — подчеркнул нардеп.

    Ранее сообщалось, что сторонники торговой блокады Донбасса в воскресенье устроили потасовку с полицией в центре Киева, пытаясь пронести палатки к зданию Администрации президента Украины.

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