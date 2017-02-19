"Этого не делал даже Янукович". Комментарий Семенченко о стычках под АП

"Коханивского арестовали и повезли в Шевченковское отделение полиции, Бессарабская площадь 3. Его и еще несколько оуновцев перед арестом пытались ставить на колени. Несколько раненых. Один майдановец, 38 сотня, разбили голову, а он просто пришел на годовщину Майдана. Избили Егора Соболева", — заявил Семенченко.

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"С этим пора заканчивать. Поскольку то, что здесь происходит, — этого не делал даже Янукович. Это не полиция Украины", — подчеркнул нардеп.

Ранее сообщалось, что сторонники торговой блокады Донбасса в воскресенье устроили потасовку с полицией в центре Киева, пытаясь пронести палатки к зданию Администрации президента Украины.