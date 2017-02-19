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    Киев

    Полиция задержала пятерых митингующих в центре Киева

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (53)

    (обновлено: )16040
    О задержании пятерых участников потасовок с правоохранителями в центре Киева сообщил в воскресенье начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
    Столкновения между правоохранителями и митингующими в центре Киева
    vedomosti-ua.com

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители Киева задержали пятерых участников потасовок в центре Киева. Об этом сообщил в воскресенье начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

    К месту стычки в Киеве подтянулся спецназ. Видео
    Ведомости Украина/Youtube
    К месту стычки в Киеве подтянулся спецназ

    Несколько сотен человек проводят митинг в поддержку торговой блокады с Донбассом. Демонстранты пытались установить палатки возле здания администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате чего между силовиками и демонстрантами произошло несколько потасовок.

    "Пять человек (задержаны — Ред.)", — заявил Крищенко в ходе трансляции, которую в воскресенье ведет "Громадське ТВ".

    Ранее сообщалось, что в потасовках с полицией в центре Киева пострадали около десяти митингующих, выступающих в поддержку торговой блокады Донбасса.

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