Экс-продюсер Евровидения: работать с новым руководством конкурса — небезопасно

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Очередной скандал произошел с Евровидением-2017. Накануне команда организаторов заявила, что она больше не участвует в подготовке международного песенного конкурса. Причиной такого решения организаторы назвали тот факт, что у них отобрали полномочия, без которых невозможно нормально подготовить такое масштабное мероприятие. А назначенный руководитель якобы бездействует, от чего подготовка к Евровидению-2017 два месяца была на паузе.

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И.о. гендиректора Национальной телерадиокомпании Украины, бывший исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что за уходом их команды стоит отмена результатов конкурса на билетного оператора и строительство трибун.

"Одна из причин — загадочные действия руководства нового. Поэтому становиться частью этих действий нам не очень было комфортно, я бы сказал даже, небезопасно. Конкурс был отменен, потому что техническое задание, которое разработали новые руководители по билетному оператору, не соответствовало требованиям Антимонопольного комитета, было принято решение об отмене конкурса", — рассказал Харебин.