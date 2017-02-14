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    Экс-продюсер Евровидения: работать с новым руководством конкурса — небезопасно

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    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (402)

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    Бывший исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин в эфире "ГС" отметил, что одной из причин ухода их команды стала непонятная ситуация с оператором по продаже билетов.
    Александр Харебин
    stv.detector.media

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Очередной скандал произошел с Евровидением-2017. Накануне команда организаторов заявила, что она больше не участвует в подготовке международного песенного конкурса. Причиной такого решения организаторы назвали тот факт, что у них отобрали полномочия, без которых невозможно нормально подготовить такое масштабное мероприятие. А назначенный руководитель якобы бездействует, от чего подготовка к Евровидению-2017 два месяца была на паузе.

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    И.о. гендиректора Национальной телерадиокомпании Украины, бывший исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что за уходом их команды стоит отмена результатов конкурса на билетного оператора и строительство трибун.

    "Одна из причин — загадочные действия руководства нового. Поэтому становиться частью этих действий нам не очень было комфортно, я бы сказал даже, небезопасно. Конкурс был отменен, потому что техническое задание, которое разработали новые руководители по билетному оператору, не соответствовало требованиям Антимонопольного комитета, было принято решение об отмене конкурса", — рассказал Харебин.

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