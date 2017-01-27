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    Киев

    Жителям Киева предложили платить за коммуналку в рассрочку

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    (обновлено: )11
    Предложение поступило от "Центра коммунального сервиса". Киевляне при заключении соответствующего договора получат рассрочку на особо выгодных условиях - сроком до 60 месяцев без уплаты первого взноса.
    Квитанция по оплате коммунальных услуг
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) сообщает, что жителям Киева предлагают заключить договор рассрочки долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 60 месяцев (на пять лет).

    "Все должники, которые еще не рассрочили (реструктуризировали) свою задолженность за жилищно-коммунальные услуги, получат возможность с 01.02.2017 г. По 31.03.2017 г. заключить договор рассрочки долга на особо выгодных условиях, а именно сроком до 60 месяцев, без уплаты первого взноса", — сообщается на сайте концерна.

    Для заключения договора необходимо обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям, который проводит прием в жилищно-эксплуатационной организации.

    При этом ЦКС напоминает, что 1 августа 2016 года введена упрощенная процедура подачи заявления на заключение договора рассрочки задолженности (условия предложения).

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