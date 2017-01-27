Жителям Киева предложили платить за коммуналку в рассрочку

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) сообщает, что жителям Киева предлагают заключить договор рассрочки долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 60 месяцев (на пять лет).

"Все должники, которые еще не рассрочили (реструктуризировали) свою задолженность за жилищно-коммунальные услуги, получат возможность с 01.02.2017 г. По 31.03.2017 г. заключить договор рассрочки долга на особо выгодных условиях, а именно сроком до 60 месяцев, без уплаты первого взноса", — сообщается на сайте концерна.

Для заключения договора необходимо обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям, который проводит прием в жилищно-эксплуатационной организации.

При этом ЦКС напоминает, что 1 августа 2016 года введена упрощенная процедура подачи заявления на заключение договора рассрочки задолженности (условия предложения).