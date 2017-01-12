В 2017 году будет дальнейшее подорожание коммунальных услуг - эксперт

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Министерство юстиции запустило единый электронный реестр должников за коммунальные услуги. В базу внесли физических лиц и частные предприятия. Создание реестра в Министерстве юстиции обосновывают тем, что он сделает невозможным злоупотребления при продаже и переоформлении недвижимости.

В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко спрогнозировал дальнейшую судьбу цен на жилищно-коммунальные услуги.

"Я думаю, что будет дальнейшее подорожание. У нас получается такая определенная цикличность. У нас подорожание электроэнергии влечет за собой подорожание всех других коммунальных услуг. Подорожание всех других коммунальных услуг и электроэнергии влечет подорожание отопления, водоснабжения и так далее. То есть мы имеем такой непрерывный циклический поток, в который мы попали и все время вынуждены получать вот такие проблемы и такие увеличение этой нагрузки на жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, не забывайте, что все зависит от стоимости еще и национальной валюты, ведь у нас правительство и НКРЭ привязали фактически стоимость энергоресурсов в стоимости закупки ее, а закупка осуществляется как правило за рубежом, и осуществляется за валютные средства. Конечно, курс гривны также влияет на эти вещи", — отметил эксперт.

Ранее, говоря о вероятности повышения коммунальных тарифов вслед за ростом минимальной заработной платны, премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что "никаких оснований сегодня говорить о повышении коммунальных тарифов нет".