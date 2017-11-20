После кори придет полиомиелит – медик

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Заболевания корью набирают обороты. Только за полтора месяца заболели дети в Запорожье, Одесской области, Донецке, на Прикарпатье и Буковине. Уже начали закрывать на карантин и столичные школы.

В общем, за 7 месяцев этого года Украина зарегистрировано 1386 случаев кори. По данным Минздрава, значительная часть заболевших в 2017 году не имели всех необходимых доз прививки или не были привиты против кори вообще. Тогда как специфического лечения кори не существует, действенной профилактикой заболевания является вакцинация.

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Насколько ситуация критична проанализировала в эфире радиостанции Голос Столицы врач-инфекционист Евгения Менжулина.

Были ли вспышки кори прогнозированы?

— В принципе, о том, что эпидемия кори идет не только в Украине, но и в странах Европы эпидемиологические службы предупреждали еще, наверное, с весны, если не с зимы и эпидсезона 2016 года. То, что корь имеет волновое течение в эпидпрогнозе, это не новость вообще. Поэтому к вспышке европейские страны были готовы заранее, и мы как европейские соседи были наслышаны в достаточной форме.

Причина увеличения количества заболеваний действительно в недостаточной вакцинации?

— В том числе, естественно, отсутствие иммунизированной прослойки среди населения. Это один из вопиющих факторов, который влияет на распространение эпидемии кори. Но вообще само по себе заболевание имеет волновой характер — циклично каждые четыре года повышается заболеваемость. Это связано непосредственно с вирусной особенностью кори.

Ухудшается ли ситуация прививания от кори?

— Естественно. Это взаимосвязанные вещи.

Как можно это предотвратить?

— Я думаю, что этот вопрос должен быть на контроле у государства, так, как это было раньше, даже, наверное, в советские времена, когда был обязательный календарь прививок, и такой свободы выбора у родителей не было. Вакцинация детей проводилась подконтрольно государству, и все было более-менее хорошо. Сейчас у родителей есть выбор "хочу колю, хочу не колю", "хочу так, а буду так", "это мой ребенок, мне решать" и в соответствии с этим мы получаем рост заболеваемости инфекционными болезнями.

То есть нужно сделать вакцинацию от кори обязательной?

— Да, существует единый календарь профилактического прививания, соблюдать который необходимо со всей строгостью и, в первую очередь, надо относиться к этому ответственно. И это должна быть политика государства, как информационная должна быть поддержка, так и работа докторов — активно в этом плане следить за иммунизацией детского, да и взрослого населения, в том числе и работа эпидслужбы.

Сейчас в календаре прививок это обязательно или это рекомендация?

— Сейчас это обязательное прививание, но дело в том, что среднестатистический родитель может себе позволить несоблюдение обязательных прививок. Пишет отказ по каким-либо своим личным убеждениям и все, и ребенок не прививается, потому что родитель так решил, в первую очередь.

Много ли родителей не хотят вакцинировать своих детей?

— Да. Антивакцинальное движение имеет очень высокую активность и очень высокое влияние на общественное мнение, в том числе влияет на количество вакцинированных детей.

По каким причинам можно отказаться от прививки?

— Объективные причины, в первую очередь — это медицинские показатели, если ребенок или даже взрослый человек на момент проведения календарного прививания заболел. Тогда календарь смещается, но прививание проводится в другой срок на момент выздоровления. Например, есть хронические какие-то заболевания, которые не предполагают активную иммунизацию. Это заболевания системные и терапевты об этом хорошо знают, и участковые педиатры в том числе. Эти дети на контроле участковых терапевтов и педиатров. Все остальное — это фантазии на свободную тему – "не хочу, потому что…" и начинается вплоть до религиозных убеждений.

Какой процент объективных причин отказа?

— Вообще процент здоровых детей у нас достаточно низкий. Четко число вам назвать не могу, но я думаю, что это будет процентов 40-50, которые были непосредственно установлены врачами перед проведением профилактического прививания. И этот отказ официально оформлен врачами и это врачебное мнение, что данному ребенку не полагается профилактическое прививание, потому что у него или патология, или заболевание.

Сообщение от слушателя: "Нам нужен еще один календарь — какие вспышки ожидать в ближайшее время по причине отсутствия вакцин в прошлые годы".

— Дело в том, что вы можете взять календарь профилактических прививок, почитать против чего проводится вакцинация и потихоньку соображать, что у нас на очереди: дальше будет, например, на дифтерию, столбняк. Уже есть? Есть. Вот сейчас корь. Есть? Есть и т.д.

Что будет дальше?

— Здесь нетрудно предположить. Все зависит от степени циркуляции вирусов на нашей территории. Дальше мы можем также предполагать вспышку развития полиомиелита, потому что тоже вакцинация против полиомиелита на низком уровне у нас.

Насколько часто нужно делать прививки?

— Существует определенная кратность соответствующая календарю. У детей до года – это кратность месяц, потом шесть месяцев, потом 12 месяцев и т.д. Следующая вакцинация проводится в шесть лет, то есть четко выверенная таблица согласно выработке иммунитета у ребенка.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы после вспышки кори в Одессе спецкор из этого города Александр Тарасенко сообщал, что родители отказываются от вакцинации детей по религиозным убеждениям.

Кроме того, иммунолог Федор Лапий отмечал, что промедление с вакцинацией от гриппа чревато осложнениями.