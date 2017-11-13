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    Вспышка кори в Одесской области. Спецкор о ситуации в регионе

    (обновлено: )10801
    Законодательно медики не могут заставить родителей вакцинировать детей, поэтому проблема с заболеваемостью в регионе остается серьезной. Об этом сообщил спецкор "ГС" Александр Тарасенко.
    Вирус кори
    Фото Медконсультант

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    В пресс-службе Одесской облгосадминистрации сообщили, что в Одесской области — очередная вспышка кори. В селе Виноградовка одновременно заболели около 20-ти детей. Все они не были вакцинированы.

    Об эпидемиологической ситуации в Одессе и области рассказал спецкор радиостанции Голос Столицы Александр Тарасенко.

    Вакцинация
    УНИАН
    Прививки против кори: почему врачи против

    Что известно о случае массового заболевания корью? Сколько пострадавших?

    — Около 20 человек, именно 20 школьников заболело в селе Виноградовка Болградского района, это довольно отдаленный микрорайон Одесской области, он находится в районе Измаила. Сама вспышка произошла еще до начала школьных каникул, до 22 октября. Сперва заболело 12 школьников, и после того, как они отправились на каникулы, еще восьмеро заболело во время каникул. Сейчас все они находятся на карантине, и сама школа также закрыта, на карантине. Следующую неделю эти школьники не будут находиться на занятиях, и сколько это продлится еще — неизвестно, но такие вот меры предосторожности нужны, потому что есть еще дети, которые не были привиты, и также есть информация, что абсолютно все, кто заболели, были не привиты.

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    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото

    Что по поводу прививок говорят медики, насколько прививки спасают от кори и почему родители решают не делать прививки своим детям?

    Евгений Комаровский
    Из открытых источников
    Доктор Комаровский: запишите, как защитить детей от кори

    — В Одесской области в последнее время, особенно в городе Одессе, поднялась большая волна о том, чтобы не делать прививки от некоторых заболеваний, и многие родители это поддерживают. По моим данным, более 10 тысяч есть детей, которые не привиты от различных заболеваний. И сейчас есть такие данные: инфекционная больница Одесской области — около 80 человек за последние два месяца заболели корью в Одессе, это — стандартные показатели, в принципе, они не превышают среднегодовых, но также там есть данные, что подавляющее большинство заболевших, они также не были привиты. Но пока что на законодательном уровне не могут медики заставить всех проходить вакцинацию, это носит пока только рекомендательный характер, но проблема — довольно серьезная.

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    Работа прививочного кабинета детской поликлиники. Архивное фото

    Работа прививочного кабинета детской поликлиники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Одесса: дети умирают от кори, но ширится движение против прививок
    Еще летом очень активно говорили о кори в Одессе и в Одесской области, и тогда местные власти пыталась замолчать ситуацию, потому что начался курортный сезон.

    — Да, летом были случаи заболевания корью, но они не были массовые, как заявляют медики, показатели были обычные, то есть, не опасны. Но опять же, заболевают, в основном, люди, которые не привиты, заболевают даже взрослые, они, в основном, получают эту инфекцию от детей.

    Во взрослом возрасте корь переносится тяжелее?

    — Да, конечно, гораздо тяжелее, и кто не переболел в детстве, очень рискует, если заболеет во взрослом возрасте, возможны осложнения.

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    Ребенок в больнице. Архивное фото

    Можно как-то заставить родителей сделать прививку детям?

    Медсестра в больнице. Архивное фото
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк
    Одесса: регион накрыла эпидемия кори

    — У нас даже пытались локально в школах, в районах сделать обязательной эту вакцинацию, но довольно серьезное идет противодействие от родителей, некоторые организовались в родительские комитеты, и у них много доводов о том, что это — неправильно, что не нужно прививать, и поэтому идет такая полемика, тем более, когда не могут на законодательном уровне медики заставить детей прививаться, то проблема существует, безусловно.

    Напомним, заведующая отделением организации эпидемиологических исследований ГУ "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" Людмила Самчук в эфире Голоса Столицы рассказала, чем опасны такие заболевания как менингит, ботулизм, бешенство и корь. 

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