Адвокат: украинцы больше не будут рисковать имуществом

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

На этой неделе народные депутаты будут рассматривать законопроект, который может законодательно закрепить банкротство физлиц.

Документ определяет условия при которых человека можно признать банкротом. По словам одного из авторов законопроекта нардепа от БПП Сергея Каплина, процедура не очень отличается от процесса реструктуризации долгов у юрлиц — кредиторы и должник должны выработать план погашения долга. У процедуры нет срока давности и пересчитать можно даже те кредиты, которые украинцы взяли, например, в середине нулевых.

Депутатскую инициативу в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал адвокат, партнер адвокатского объединения Goro legal Дмитрий Овсий.

Как сегодня регулируют проблемы с выплатой долгов физических лиц?

— Сейчас процедура только обсуждается, ее планируют внедрять, и процедуры банкротства физических лиц нет. Получается, у нас человек может основать бизнес, прогореть, долги у него спишут по процедуре банкротства, он сможет все начать с чистого листа, а вот как физическое лицо он этого себе позволить не может.

Существует процедура, кстати, банкротства для физических лиц-предпринимателей, которая практически ничем не отличается, есть свои особенности, от процедуры банкротства юридических лиц. Но вот физическое лицо рискует всегда всем своим имуществом.

Имеется ввиду задолженность перед банком или перед другим физическим лицом?

— Это может быть абсолютно любая задолженность, которая возникла по отношению к физическому лицу. Это могут быть деньги, взятые в кредит в банке, это могут быть деньги, взятые у другого частного лица.

Это могут быть деньги, которые человек, к примеру, должен был заплатить за квартиру, которую он купил в 2004 году при курсе доллара 5, сейчас у нас стоит квартира значительно меньше, фиксация была долга застройщиком, к примеру, в долларе, и он должен застройщику очень много денег. У него есть квартира, у него есть долг, они не совместимы между собой, и если даже продать эту квартиру, то вырученных за продажу квартиры будет недостаточно, чтобы погасить долг.

И единственный цивилизованный механизм, который практикуется уже во многих странах, это банкротство физических лиц.

Какие последствия от банкротства физического лица?

— Это все зависит от того, как это будет урегулировано на уровне законодательном. Потому что, к примеру, банкротство ФОП предполагает ограничение на последующую регистрацию на протяжении нескольких лет этого лица предпринимателем. То есть человек может заново начать предпринимательскую деятельность, но через какой-то промежуток времени. Это как санкция.

В некоторых странах предусмотрены также определенные налоговые изменения статуса, ставки, к примеру, для человека на протяжении этого периода. В любом случае, это возможность начать с чистого листа, а не однажды попав в неприятную ситуацию и не имея возможности из нее выбраться, навсегда быть должником, по которому будут открыты исполнительные производства, и которые даже по истечению срока для поиска имущества, если его не нашли, они все равно не закрываются, как правило, эти исполнительные производства.

А ограничение выезда из Украины может стать следствием банкротства?

— Это уже является тем инструментом, который используют в отношении некоторых должников. Даже не имея процедуры банкротства. То есть по действующему законодательству и по существующей на данный момент практике, действительно, по решению суда, по ходатайству, которое подается исполнительной службой, в некоторых случаях ограничивают людям выезд за рубеж.

Причем, в некоторых случаях в нашей практике это происходит в отношении даже тех физических лиц, которые для того, чтобы заработать деньги и отдать их, к примеру, банку, должны командировки осуществлять за рубеж для встреч со своими зарубежными партнерами.

Но для того, чтобы навредить физическому лицу, у которого есть временная неплатежеспособность, банки исполнительной службой ограничили ему выезд за рубеж. И таким образом он значительно в меньшей степени теперь имеет шансы заработать деньги, которые в будущем отдаст этому же банку.

Сейчас есть дополнительные механизмы законодательные, чтобы кредитор смог вернуть свои долги у заемщика?

— Инструментов достаточно. Недостаточно качества исполнения и качества использования этих инструментов исполнительной службой. Для этого была проведена реформа, при которой, если ваш должник — частное лицо, вы кредитор — тоже частное лицо, внедрили институт частных исполнителей, которые для как раз данных правоотношений и возможны. Они должны быть высокомотивированы, так как они получают часть средств от непосредственно долга, который является их прибылью.

Да и госиполнителей тоже мотивировали тем, что часть денег, которые они получают от долга, они действительно себе могут оставлять в качестве премиальных.

Авторы инициативы говорят о том, что у процедуры в новом законопроекте нет срока давности, пересчитать можно даже те кредиты, которые украинцы взяли в середине нулевых. Речь идет исключительно о каких-то банковских кредитах?

— Абсолютно любые средства. Это может быть и долг перед банком, и долг перед частным лицом, и долг перед застройщиком при покупке квартиры — абсолютно любой долг может быть таким образом реструктуризован.

Я думаю, рационально было бы, конечно, внедрить определенные защищенные статьи, по которым банкротство не допускается. К примеру, алименты. Человек не выплачивает на протяжении длительного срока алименты, накопилась сумма, достаточная, к примеру, для банкротства, и он успешно списывает с себя эти обязательства по процедуре банкротства.

Я думаю, что это не совсем будет правильно.

В нашем законодательном поле расписка имеет какую-то юридическую силу?

— Да, конечно. Расписка между физическими лицами является простой формой договора, которая подтверждает получение средств. По сути, между лицами в этом случае заключен договор в устной форме, условия определены в устной форме. Расписка подтверждает передвижение денежных средств между этими физическими лицами.

И по распискам можно взыскивать долг в суде точно так же, как по нотариальному договору или по какому-то кредитному договору с банками. Единственное, что в отличии, к примеру, от некоторых других договоров, по расписке невозможно осуществить исполнительную надпись нотариуса. А эта процедура требует, чтобы договор был нотариально заверен. А все остальные полномочия у держателя расписки такие же, как у кредитора по договору кредитному с банком.

Сообщение от слушателя: "Ситуация ничего не решит, проблема в исполнительной судебной системе, не судят, не исполняют судебные решения. Нужно централизовать бюро кредитных историй на уровне госструктуры с данными вплоть до коммуналки. А дать кредит или не дать, судиться или не судиться, это выбор кредитора, при условии, что судебная система работает. Контроль выезда за границу невозможен без централизации информации. Нет в стране такой базы".

— С частью можно согласиться, с частью можно не согласиться. Значит, согласиться можно с тем, что действительно работа, насчет судебной системы я бы не согласился, а работа исполнительной службы действительно очень некачественная. То есть можно получить эти решения суда, но это 50, а может быть, даже меньше процентов от работы по результату, который человек получает свой долг.

Остальные проценты — это работа исполнительной службы, над которой нужно ежедневно, еженедельно стоять, заставлять ее работать, ходить на прием, самостоятельно искать какие есть активы у должника, по реестрам, которые сейчас уже открыты, юридических лиц, где он является собственником корпоративных прав. То есть это очень кропотливая работа. Поэтому действительно исполнительная служба работает не очень хорошо.

Насчет централизации базы, да, наверное, узнать, сколько вы должны коммунальных услуг, будет сложно, потому что сейчас это с учетом последних реформ в сфере ЖКХ, очень разрозненно может быть. Вы можете платить коммуналку своему кооперативному дому, можете платить ОСББ, можете платить управляющей компании, можете платить бывшему ЖЭКу, теперь уже управляющей компании. Поэтому действительно какой-то единой базы по коммуналке нет.

Но база, в которую вносится запрет на выезд за рубеж, такая база существует. И эта база присутствует на всех пограничных постах, которые вы проходите в любых точках пересечения границы, будь то аэропорт, будь то граница, если вы едете поездом, или если едете автомобилем. И если принято решение об ограничении, это решение действует по всем точкам, вне зависимости от того, как вы будете пересекать границу Украины, в какой точке.

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