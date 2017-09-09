Суд начал банкротство "Укргаз-Энерго" Фирташа

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киева открыл дело о банкротстве компании бизнесмена Дмитрия Фирташа "Укргаз-Энерго", которая в 2006 году занимала монопольное положение на рынке импорта газа на Украину и поставок топлива промышленным потребителям, передает информагентство "ЛІГА.net".

"Дело о банкротстве открыто по иску оператора украинской ГТС компании "Укртрансгаз", — сообщает агентство.

По данным агентства, "Укртрансгаз" ранее добивался в суде банкротства "Укргаз-Энерго" в связи с долгом в размере 580 миллионов гривен (около 22 миллионов долларов), который был сформирован по договору, в рамках которого оператор ГТС оказывал трейдеру услуги по транспортировке газа. Эта задолженность была признана судом еще в 2010 году, а в 2011 году на его исполнение был выдан соответствующий приказ. Но впоследствии "Укргаз-Энерго" добилось отсрочки выполнения этого решения, сообщает агентство.

Компания "Укргаз-Энерго" была создана в феврале 2006 году "Нафтогазом" и RosUkrEnergo (RUE) на паритетных началах. 50% RUE владели бизнесмены Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин. Компания сначала начала продавать газ промышленности на украинском рынке. Через долю в RosUkrEnergo "Газпром" владел 25% "Укргаз-Энерго".

"Укргаз-Энерго" с апреля 2006 года по март 2008 года являлось эксклюзивным поставщиком импортируемого из России газа для украинских потребителей. Впоследствии по инициативе правительства Юлии Тимошенко "Нафтогаз Украины" перешел на прямые договорные отношения с российским "Газпромом", вернув себе позицию основного продавца сырья на внутреннем рынке.

В сентябре 2011 года Высший хозяйственный суд оставил в силе решения судов низших инстанций, которым было признано недействительным решение учредительного собрания "Укргаз-Энерго" в части участия " Нафтогаза" в создании этого СП, а также устав "Укргаз-Энерго" в части участия НАКа в капитале этой компании.