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    Футбольный клуб "Говерла" признан банкротом

    (обновлено: )15120
    В пятницу, 28 июля, Высший хозяйственный суд Украины признал "Говерлу" банкротом и открыл процедуру ликвидации. Ликвидатор клуба получил кредиторские требования на 6,6 млн грн.
    Футбольный клуб Говерла. Логотип
    Федерация футбола Закарпатья

    КИЕВ, 31 июл — РИА новости Украина. Высший хозяйственный суд Украины 28 июля признал банкротом футбольный клуб "Говерла" (Ужгород). Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на материалы суда.

    Хозяйственный суд Закарпатской области открыл 18 июля производство в деле о банкротстве ФК "Говерла" на основании решения общего собрания участников общества от 1 марта 2017 года.

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    Ликвидатор клуба получил кредиторские требования на 6,6 млн грн: от одного физлица — на 1,9 млн гривен (долг по трудовому договору), от другого физлица — на 177,6 тыс. долларов (долг по трудовому договору) и от Государственной фискальной службы в Закарпатской области — на 10 тыс. гривен.

    На основании полученных требований была установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме за счет имущества и других источников, так как у "Говерлы" отсутствует имущество.

    В связи с этим 18 июля судом было решено открыть производство в деле о банкротстве ФК "Говерла" с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов.

    В пятницу, 28 июля, Высший хозяйственный суд Украины признал "Говерлу" банкротом и открыл процедуру ликвидации.

    Конечными бенефициарными собственниками ФК "Говерла" являются Иван Шуфрич, Вячеслав Черепаня и Виктор Литвиненко. С сезона 2016/2017 ФК "Говерла" прекратила выступления в официальных соревнованиях.

    Напомним, в прошлом году футбольные клубы "Говерла" (Ужгород) и "Металлист" (Харьков) были исключены из украинской Премьер-лиги.

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