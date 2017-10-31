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    Экс-глава "Нафтогаза Украины" признан банкротом

    (обновлено: )75
    Как следует из базы Арбитражного суда Москвы, в сентябре этого года Игорь Бакай и его жена Наталья Козицкая по заявлению кредитора в лице ПАО АКБ "Связь-Банк" признаны банкротами, суд ввел процедуру реализации их имущества.
    Игорь Бакай. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 31 окт – РИА Новости Украина. Бывший глава "Нафтогаза Украины" Игорь Бакай имеет долг перед различными компаниями на сумму более 1,5 миллиардов рублей, следует из базы Арбитражного суда Москвы.

    Таким образом, он и его жена признаны банкротами, введена процедура реализации их имущества. 

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    Как следует из базы Арбитражного суда Москвы, в сентябре этого года Игорь Бакай и его жена Наталья Козицкая по заявлению кредитора в лице ПАО АКБ "Связь-Банк" признаны банкротами, суд ввел процедуру реализации их имущества.

    "Нам Бакай тоже ничего не вернул", — сказал агентству юрист Владислав Сайфуллин, представляющий компанию "Мартуна Холдингз Лимитед" (является учредителем компании ООО "Зодчий"), которая через московские суды пыталась с Бакая взыскать долги.

    Экс-глава "Нафтогаза Украины" должен также более 850 миллионов рублей компании Rodcroft Limited (Родкрофт Лимитед) — включена в реестр кредиторов должника Бакая, следует из арбитражной картотеки.

    Среди кредиторов, требующих от Бакая вернуть долг также значатся АКБ "Приморье", ООО "Автоломбард Национальный кредит", Родкрофт Лимитедна, РКБ Банк ЛТД (Кипр) и другие.

    Напомним, Таганский суд Москвы санкционировал арест Бакая в рамках уголовного дела о хищении денежных средств крупной российской горно-металлургической компании "Металлоинвест". По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Бакай посредством получения займа похитил 630 миллионов рублей.

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