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    Интервью

    Стариков: есть угроза новых взрывов на складах боеприпасов

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    Обещания Минобороны усилить военизированную охрану складов солдатами срочной службы остались пустыми декларациями. Об этом в эфире "ГС" заявил военный эксперт.
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    РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

    1 октября в Украине стартовал осенний призыв. За месяц на срочную службу уже призвали более 7 тысяч человек, или 70% от необходимого количества. Всего планируют призвать 10 460 человек — такие данные сообщили в Генштабе. Кроме этого, плановый показатель по набору на контрактную службу выполнен уже на 90%, т.е. около 30 тысяч украинцев заключили договоры на срочную службу по контракту.

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    Ход призывной кампании в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал военный эксперт Олег Стариков.

    Насколько рационально в этом году будут распределять призывников на срочную службу?

    — Меня больше тревожит другое. Помните, когда после взрывов и в Балаклее, и в Калиновке, и замминистра, и все эти сладкоголосые горлодралы профильного министерства рассказывали, что уберут, усилят солдат военизированной охраны солдатами срочной службы в охране этих складов. А тот план призыва, который они дали, не подразумевает усиления ВОХРа, усиления охраны арсеналов и складов солдатами срочной службы. Потому что, насколько я помню, замминистра обороны Игорь Павловский заявлял, что нам необходимо увеличить до 20 тысяч призыв для того, чтобы выполнить эту задачу. Я так понял, что заявление осталось заявлением.

    Олег Стариков/Facebook
    Олег Стариков. Архивное фото

    Что касается количества самих призывников, то почему его уменьшили по сравнению с прошлым годом?

    — Первое я уже сказал, что меня настораживает. Теперь — второе. В принципе, армия переходит потихоньку на контрактную систему. И то же самое оргмобуправление заявило Генштабу о том, что мы набираем, у нас количество контрактников становится больше. В принципе, заполняется армия контрактниками. Это правильно. Но а по призывникам идет уменьшение. Но еще раз возвращаясь, декларации по охране складов остались только декларациями. Если не будут приняты меры по усилению охраны, взрывы, не дай Бог, будут продолжаться.

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    Есть жалобы, что повестки регулярно приходят студентам. Что делать в таком случае?

    — Каждые полгода-год действительно идут повестки, если студент стоит на учете, то военкомат посылает эти повестки. Там сидит обыкновенный клерк, начальник второго отдела. У него есть картотека, он по этой картотеке отсылает повестки. В принципе, за то, что человек не придет на призывной пункт, есть только административная ответственность. А уголовной ответственности — нет. Но самое главное… Вспомните 2014 год, когда в военкоматы стояли очереди, и люди хотели идти в вооруженные силы, в Нацгвардию, защищать свою родину. Затем очередь спала. Сейчас мы видим, как отдельные военкоматы вместе с полицией начинают проводить ночные рейды для того, чтобы забирать призывников. Вот в этом проблема. Это — самая основная проблема. Это государство не обеспечило, не проводит военно-патриотическое воспитание молодежи — первое. Не сделало так, чтобы служба в армии стала почетной обязанностью каждого гражданина Украины.

    Второе — то, что не стала престижной воинская служба. Третье — это вопросы не ваши, не меня, не мамы, у которой сын учится, это — вопросы государства. Я так понимаю, что высшее военно-политическое руководство думает: раз война, мы будем рассказывать, что на нас нападут и тому подобное, и все пойдут в армию. А получается совсем наоборот. И второе — это сам по себе призыв. Почему это моя самая любимая тема? Потому что это является индикатором реформирования вооруженных сил. Нам рассказывают, что мы должны к 2020 году иметь оперативную совместимость НАТО, а авторитет армии не растет. И те, кто приходят из армии, рассказывают, что армия остается советской, а не НАТОвской. Все видят, что ничего не меняется, чего я пойду туда пушечным мясом? Или буду тупым исполнителем каких-то приказов? Я хочу быть воином, защитником родины, выполнять задачи по боевой подготовке и тому подобное. А вместо этого я ямы копаю. Поэтому в этом — самая основная проблема. Если наше государство и СНБО во главе с президентом и министром обороны не направят на это усилия, то такое будет продолжаться и к 2020 году, решение стратегического оборонного бюллетеня мы так и не выполним.

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    К слову, оценивая успешность осеннего призыва, пресс-офицер управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович в эфире "ГС" отметил, что злостных уклонистов среди призывников — очень мало, и насильно полиция никого в армию не приводит. 

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