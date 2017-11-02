Стариков: есть угроза новых взрывов на складах боеприпасов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

1 октября в Украине стартовал осенний призыв. За месяц на срочную службу уже призвали более 7 тысяч человек, или 70% от необходимого количества. Всего планируют призвать 10 460 человек — такие данные сообщили в Генштабе. Кроме этого, плановый показатель по набору на контрактную службу выполнен уже на 90%, т.е. около 30 тысяч украинцев заключили договоры на срочную службу по контракту.

Ход призывной кампании в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал военный эксперт Олег Стариков.

Насколько рационально в этом году будут распределять призывников на срочную службу?

— Меня больше тревожит другое. Помните, когда после взрывов и в Балаклее, и в Калиновке, и замминистра, и все эти сладкоголосые горлодралы профильного министерства рассказывали, что уберут, усилят солдат военизированной охраны солдатами срочной службы в охране этих складов. А тот план призыва, который они дали, не подразумевает усиления ВОХРа, усиления охраны арсеналов и складов солдатами срочной службы. Потому что, насколько я помню, замминистра обороны Игорь Павловский заявлял, что нам необходимо увеличить до 20 тысяч призыв для того, чтобы выполнить эту задачу. Я так понял, что заявление осталось заявлением.

Олег Стариков/Facebook Олег Стариков. Архивное фото

Что касается количества самих призывников, то почему его уменьшили по сравнению с прошлым годом?

— Первое я уже сказал, что меня настораживает. Теперь — второе. В принципе, армия переходит потихоньку на контрактную систему. И то же самое оргмобуправление заявило Генштабу о том, что мы набираем, у нас количество контрактников становится больше. В принципе, заполняется армия контрактниками. Это правильно. Но а по призывникам идет уменьшение. Но еще раз возвращаясь, декларации по охране складов остались только декларациями. Если не будут приняты меры по усилению охраны, взрывы, не дай Бог, будут продолжаться.

Есть жалобы, что повестки регулярно приходят студентам. Что делать в таком случае?

— Каждые полгода-год действительно идут повестки, если студент стоит на учете, то военкомат посылает эти повестки. Там сидит обыкновенный клерк, начальник второго отдела. У него есть картотека, он по этой картотеке отсылает повестки. В принципе, за то, что человек не придет на призывной пункт, есть только административная ответственность. А уголовной ответственности — нет. Но самое главное… Вспомните 2014 год, когда в военкоматы стояли очереди, и люди хотели идти в вооруженные силы, в Нацгвардию, защищать свою родину. Затем очередь спала. Сейчас мы видим, как отдельные военкоматы вместе с полицией начинают проводить ночные рейды для того, чтобы забирать призывников. Вот в этом проблема. Это — самая основная проблема. Это государство не обеспечило, не проводит военно-патриотическое воспитание молодежи — первое. Не сделало так, чтобы служба в армии стала почетной обязанностью каждого гражданина Украины.

Второе — то, что не стала престижной воинская служба. Третье — это вопросы не ваши, не меня, не мамы, у которой сын учится, это — вопросы государства. Я так понимаю, что высшее военно-политическое руководство думает: раз война, мы будем рассказывать, что на нас нападут и тому подобное, и все пойдут в армию. А получается совсем наоборот. И второе — это сам по себе призыв. Почему это моя самая любимая тема? Потому что это является индикатором реформирования вооруженных сил. Нам рассказывают, что мы должны к 2020 году иметь оперативную совместимость НАТО, а авторитет армии не растет. И те, кто приходят из армии, рассказывают, что армия остается советской, а не НАТОвской. Все видят, что ничего не меняется, чего я пойду туда пушечным мясом? Или буду тупым исполнителем каких-то приказов? Я хочу быть воином, защитником родины, выполнять задачи по боевой подготовке и тому подобное. А вместо этого я ямы копаю. Поэтому в этом — самая основная проблема. Если наше государство и СНБО во главе с президентом и министром обороны не направят на это усилия, то такое будет продолжаться и к 2020 году, решение стратегического оборонного бюллетеня мы так и не выполним.

Читайте также: Старое по-новому: осенний призыв-2017

К слову, оценивая успешность осеннего призыва, пресс-офицер управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович в эфире "ГС" отметил, что злостных уклонистов среди призывников — очень мало, и насильно полиция никого в армию не приводит.