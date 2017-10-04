Старое по-новому: осенний призыв-2017

РИА Новости Украина

1 октября стартовал осенний призыв на срочную военную службу, который продлится два месяца – до 30 ноября. В конце сентября началось оповещение подлежащих призыву, а уже с первой декады октября запланированы отправки в войска, пишет Диана Ольшанская.

Правила осеннего призыва

Как и в предыдущие призывные кампании по приказу президента Украины призыву подлежат юноши 20-27 лет, которые не служили раньше и не имеют права на освобождение или отсрочку от военной службы. При наличии высшего образования срок службы – год, на базе среднего – 1,5 года. Молодые люди 18-19 лет при желании и с согласия военного комиссариата тоже могут идти на службу, но им надо заявить об этом письменно в военкомате. Они пойдут служить только в случае личного согласия и при условии заключения контракта.

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В Генштабе уверяют, что "срочники" не будут проходить службу в зоне проведения АТО. Принцип неучастия солдат срочной службы в боевых действиях закреплен даже в военной доктрине Украины, которую в сентябре 2015 года утвердил президент Украины.

Правда, если "срочник" захочет отправиться в зону боевых действий по собственному желанию, то препятствовать ему никто не будет. Но только после того, как он заключит контракт с Вооруженными силами Украины.

Неизменными второй год остаются и критерии медицинского обследования. Если раньше на службу брали тех, кто вообще не имел никаких болезней, то с 2016 года негодными к службе могут быть только хронически больные и инвалиды.

Кроме того, не призываются лица, имеющие детей до года.

План небольшой, но сложный

Как сообщил председатель городской призывной комиссии заместитель городского головы Степан Пак, план осеннего призыва для города Сумы – 90 человек, из которых 66 надо набрать для Вооруженных сил Украины, остальных для службы в других воинских формированиях.

"Мы подготовились и материально, и организационно. На эти цели выделено 70 тыс. грн. Сформированы два состава призывной комиссии и два состава медицинской комиссии (основной и резервный)”, — сказал С.Пак, отметив, что призывные кампании в городе проходят не просто, т.к. одни не хотят служить, другие просто игнорируют, третьи боятся, четвертых пугают.

В то время как армия в последние годы изменилась в лучшую сторону, почти все отслужившие, по мнению чиновника, возвращаются довольными службой, с четким пониманием, что такое жизнь.

Среди преимуществ военной службы Пак отметил сохранение за "срочником" прежнего рабочего места со средней зарплатой и возможность получать денежное обеспечение по ходу военной службы. После полугода можно написать заявление и заключить контракт на три года и больше. Тогда денежное обеспечение возрастет до 7 тыс. грн и выше. За несение службы в первом эшелоне (на линии соприкосновения) в зоне АТО – доплата 10 тыс. грн, во втором эшелоне – 7 тыс. грн, в третьем (зона отведения войск) – 3 тыс. грн.

(Не) хотят 50 на 50

По данным заместителя военного комиссара Сумского объединенного горвоенкомата Сергея Монукало, из 4763 подлежащих призыву половина (2424 человека) уклоняется от службы. Однако он надеется, что поставленную задачу удастся выполнить.

Как сообщил Пак, уклонисты подлежат административной и уголовной ответственности. Их розыском будет заниматься Национальная полиция, в которую уже передан список не явившихся на призывной пункт. Чтобы не было проблем в дальнейшем с биографией, председатель городской призывной комиссии призывает всех, кто получил повестку прийти в назначенное время в военкомат.

С.Пак признался, что план весеннего призыва 2017 года город выполнил на 100%, но "титаническими усилиями". Среди призывников только один человек оказался с высшим образованием и два с базовым высшим образованием.