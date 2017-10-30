Чевгуз о задержании "уклонистов" в Киеве и морали

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В ночь на субботу, 28 октября, в столичном клубе Jugendhub правоохранители провели спецоперацию. В ведомстве уверяют, что обыск был санкционирован и проводился в рамках досудебного расследования.

По данным полиции, на момент обыска в клубе находилось 200 человек в возрасте от 15 до 25 лет, преимущественно жителей Киева. В результате операции задержали 17 человек, у которых изъяли наркотические средства. Одиннадцать малолетних, которые были в клубе, передали родителям. Также задержали 32 человека, которые, как утверждают правоохранители, уклонялись от призыва на срочную службу. Мужчин доставили в пункт сбора призывников Киева.

Представители ночного клуба, а также посетители заведения говорят, что действия правоохранителей никак нельзя назвать законными. Мол, силовики не показали документов, при обыске били людей, а также забрали себе ценные вещи — как клиентов клуба, так и собственное имущество учреждения.

Действовали ли правоохранители в правовом поле, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви можете прокоментувати цю облаву в клубі Jugendhub, наскільки правомірними ви можете назвати дії правоохоронців?

— Правоохоронці пояснили, що був обшук в рамках кримінальної справи і що обшук був санкціонований. Здається тут питань немає ні в кого.

Питання є у відвідувачів клубу. Вони говорять про те, що якось дуже неправильно чинили правоохоронці.

— Давайте тоді уточнимо. Відвідувачі які? Отам 11 малолітніх, вони можуть щось пояснити в дві години ночі? Це неповнолітні — до 18 років, малолітні – це до 14 років, нехай до 16. Скажіть, будь ласка, от ці 11 малолітніх пояснюють правомірність. Або 200 людей від 15 до 25 років? Я розумію, з 18 років — це доросла людина, що хоче, те й робе. А решта? Скажіть мені, будь ласка, десь більше 30 осіб затримано з наркотиками? Вони можуть пояснити правомірність? Я не адвокат зараз правоохоронних органів. Я як правозахисник, як адвокат з точки зору закону і об’єктивності. Хто може пояснити неправомірність, я зразу оговорюся, якщо правоохоронці застосували силу, побиття, отам нелюдське поводження, якщо вони уклали всіх відвідувачів, які законно мають право, у підлогу, звичайно, це перевищення владних повноважень. Є в установленому законом порядку звернення до прокуратури і в службу внутрішньої безпеки МВС, тобто є дві структури, які мають право це перевірити. Потрібно зробити заяву, що відносно нього побиття, ця заява буде внесена до реєстру досудових розслідувань і працівники ці будуть притягнуті. Тут зразу я відмітаю, це перевищення владних повноважень, якщо оті дії, які я назвав. Але відносно от тих людей, яких 11 малолітніх, 30 осіб десь з наркотиками, при чому офіційно торгували – у людей питають «де взяли наркотики?», він каже «у бармена купив», я читав повідомлення там всі.

Тому тут є дуже питання до батьків неповнолітніх, до батьків хоч і повнолітніх, 18-ти річних, але є люди, які не працюють, не самостійно живуть, вони студенти, – тут також питання до батьків. І звичайно перше питання до керівників закладу цього. Наскільки мені відомо, там неодноразові були скарги, і жителів, мешканців цього будинку, де вони говорять про те, що шум, всю ніч гуляють, крики, матюки, неповнолітні, наркотики, алкоголь, справляють потребу у дворі і у під’їзді, вибачайте, до кого це питання, до правоохоронців? Далі документи на цей заклад також не зовсім були в повному обсязі, там не було протипожежної безпеки взагалі, не було запасного виходу. Ви знаєте, скільки у нас людей загинуло уже в цих нічних закладах, коли була пожежа? Це те ж саме могло бути, тобто там питань дуже багато. До правоохоронців – окремо, до цих осіб — окремо.

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Щодо "уклоністів" поясніть, їх дійсно мали право забирати до військкомату?

— Відносно призовників: якщо він знає, що він призовник, він проходив комісію, його попереджували про зобов’язання з’являтись в райвійськкомат, потім вони по повісткам, це загальновідомо, по повісткам вони не з’являються, вони їх не отримують, військовий комісаріат зобов’язані, у них немає нічого, по закону вони звертаються до органів міліції, самі працівники військових комісаріатів не мають права затримувати, доставляти, приходити додому і таке інше. Вони тільки у письмовому вигляді, направляються ці списки за місцем його реєстрації, і правоохоронці, поліція, зокрема дільничний інспектор поліції, він зобов’язаний піти і прийняти міри для того, щоб ця людина з’явилась у військовий комісаріат. У даному випадку, ці 32 особи були в списках, звідки ж вони знали, що там будуть ці допризовники, військовослужбовці майбутні, звичайно, що в них ж список, зразу як автомобілі розшукують, так і осіб, яких розшукують, точно так же і допризовників є список в правоохоронних органах. Вони були затримані і передані працівникам військового комісаріату, вони їх не повезли до себе в райвідділ, вони їх не повезли в ізолятор тимчасового тримання, вони віддали до військового комісаріату, там військова влада хай вирішує, що з ними робить. Я не бачу тут порушення прав призовників із точки зору виконуй обов’язок, це є закон України про військово зобов’язаних, будь ласка, виконуй. А якщо він, замість того, щоб іти служити до лав армії, він іде в цей паб, купляє наркотики, гуляє до двох, до трьох годин ночі, про що, яке питання, яка тут мораль?

К слову, эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой считает, что за два года реформаторам не удалось создать ничего стоящего, а только разрушить правоохранительную систему.