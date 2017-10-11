Юрист: граждане тотально беззащитны перед бандитизмом

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Причины катастрофической ситуации с раскрываемостью преступлений в Украине в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал адвокат, управляющий партнер международной юридической фирмы "Ярослав Гришин и партнеры" Ярослав Гришин.

В Украине на текущий момент остаются нераскрытыми больше 10 тысяч очевидных убийств. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. Также он озвучил данные по другим преступлениям. Так, до сих пор нераскрытыми остаются 61 тысяч грабежей, 9 тысяч случаев разбоя, 33 тысячи угонов авто и еще 10 тысяч дел, связанных с коррупцией.

Причины катастрофической ситуации с раскрываемостью преступлений в Украине в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал адвокат, управляющий партнер международной юридической фирмы "Ярослав Гришин и партнеры" Ярослав Гришин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що має на увазі генпрокурор під поняттям "очевидне убивство"?

— Генпрокурор Луценко Юрій Віталійович, який, на жаль, не має юридичної освіти, сьогодні визнав повну поразку діючої влади і його особисто, у боротьбі зі злочинністю. Взагалі, в цивілізованих країнах після таких визнань про нерозкриті тяжкі та особливо тяжкі злочини міністри, генпрокурор йдуть у відставку. На жаль, в 2014 році та коаліція, той уряд, який прийшов до влади, ті генпрокурори, які були, вони несуть повну політичну відповідальність за дуже великий рівень злочинності, який на теперішній час спостерігається. І це стосується і вуличної, і побутової, і організованої злочинності. Чому склалася така ганебна ситуація? По-перше, відповідь у тому, що немає реформ. Оскільки реформування — це системний процес. За період з 2014 року тільки зараз почали якісь кодекси приймати, законодавство змінювати. Але треба було з 2014 року необхідну законодавчу базу забезпечити, а потім проводити реформу структури поліції, прокуратури, СБУ та суддівської реформи. Але на жаль, в нас абсолютно немає кадрового перезавантаження. Ті атестації, такі собі "псевдоатестації", які були в поліції, в прокуратурі, це все — фікція. Фактично, ті ж самі люди залишилися на посадах, лише трошки соціальні ліфти відкрилися до тих людей, які не підпадають під закон про очищення влади, тобто які працювали в органах на посадах, але не на керівних. Тобто зараз працюють на посадах начальників ті, хто при бандитській владі Віктора Януковича були заступниками начальників.

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Крім того, суди на сьогоднішній день знаходяться в повному колапсі: є суди, в яких з двадцяти суддів, наприклад, залишилося три-чотири. Працювати немає кому. Порушена координація між органами поліції, органами прокуратури та СБУ. Кваліфіковані кадри на теперішній час фактично також відсутні. І тут слід констатувати, що система, яка існувала при злочинній владі Януковича, вона не була ідеальною, але це була система, яка якось працювала. На теперішній час стара система начебто знищена, але нової системи — немає. Тому дійсно, на теперішній час по всій Україні вчинюються страшні злочини проти життя, проти здоров'я, злочини проти власності, і людина залишається абсолютно беззахисною перед цими порушеннями закону. І ще можна констатувати те, що на теперішній час в тій системі, яка зараз де-факто існує, жодного реального бандита не можна притягти до відповідальності та засудити. От роками йдуть суди, а вироків обвинувальних немає. Більше того, злочинці знаходяться в розшуку, злочинців ніхто не розшукує, вони зникають з розшуку, тощо… Зараз набагато легше уникнути покарання, чим добитися реального покарання для реального злочинця.

Юрій Луценко каже, що темпи розкриття злочинів суттєво гальмуються тим фактом, що експертизу призначають виключно в суді. Наскільки це впливає на статистику розкриття?

— Кожна ситуація — індивідуальна. Є там, де саботують, прокуратура і поліція погано роблять свою справу. Повірте, такого дуже багато. А є випадки, коли суддя не виносить рішення або тягне, і тут не можна шукати винних, шукати цапів-відбувайлів, що це судді винуваті, а ми в прокуратурі — молодці. Ні. Це неправда. Вся політична відповідальність повністю належить коаліції, уряду та міністру, і це — їх спільна відповідальність. Тобто реформування не проведено. Нові якісні кадри не знайдені. Система законодавча — не змінена. І реально щодо злочинності, то ми відкотилися на рівень 90-х, але при тому, що триває конфлікт на Донбасі, дуже багато зброї в Україні, дуже багато бійців АТО, які професійно підготовані, які повертаються, а їх професійною та психологічною реабілітацією ніхто не займається. І ті люди приходять до вчинення певних злочинів, тому що вони відчувають себе ошуканими — ні обіцяної землі, ні обіцяної власності, ні роботи, ні психологічної допомоги. І це також велика проблема. Але хто має за неї відповідати? Безумовно, влада. І тут не можна сказати, що в нас якийсь орган працює добре, а хтось заважає.

Справи, пов'язані з якими злочинами, найважче розкрити?

— Я вам скажу, що я не знаю, хто готував статистику для шановного генпрокурора, це трохи непрофесійно все виглядає. Тому що зараз і законодавство таке, і практика, що крадіїв, наприклад, так званих домушників, які займаються професійно викраданням з будівель, з квартир, взагалі не можна посадити в тюрму, оскільки законодавство занадто м'яке, і запобіжні заходи також занадто м'які. Щодо інших злочинів, то нерозкритими є і вбивства, організовані вбивства, і крадіжки, і розбійні напади, і пограбування. Фактично, зараз в багатьох українських містах просто небезпечно вночі виходити на вулицю, і складається враження, що вчинення цих злочинів просто кришують, і людина повністю беззахисна перед цією ситуацією.

Якщо де-факто правоохоронна система не справляється, можливо, треба вводити інститут приватних детективів?

— Ні, не в цьому проблема. Треба робити реформи, рішучі, радикальні, енергійні. Поїхати в Грузію, в Естонію, в Польщу, в Литву, до наших країн-зарубіжних партнерів, "Східного партнерства", там все є, там все давно зроблено. Беріть, реформуйте. Немає політичної волі, немає професіоналізму на реформування цих інституцій для того, щоб вони вже реально працювали. І через це фактично но сьогоднішній день, я навіть не знаю, де гірша ситуація — суди просто поламані, такої кризи не було взагалі за 20 років незалежності. Я спілкуюся з професійними суддями, і на заходах, і на круглих столах, і просто люди в шоці.

В чому різниця між очевидним вбивством та звичайним вбивством?

— Дякую за запитання. Це просто важко, коли генпрокурор — не юрист. Немає такого законодавчого визначення як очевидні вбивства. Прокурор має говорити виключно юридичною термінологією. А юридична термінологія це та, що є в законі.