Список кандидатов в министерства. Опрос депутатов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Кадровые вопросы парламент может рассмотреть в октябре. Об этом заявил заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко. Пакетом могут проголосовать за омбудсмена, членов ЦИК, а также избрать руководство Счетной палаты и НБУ.

Насколько такие ожидания оправданы, прокомментировал в эфире радиостанции Голос столицы народный депутат от фракции "Самопомич" Роман Семенуха.

(Текст публикуется на языке оригинала)

Кадрові ротації парламент може розглянути у жовтні протягом одного пленарного засідання. Яка ваша думка? Наскільки це відповідає регламенту?

— Насправді величезна ганьба українському парламенту, що і досі не відбулась жодна ротація, хоча те саме оновлення ЦВК було, напевно, однією з вимог людей, які виходили на Майдан і, до речі, президента і ВР, але досі склад ЦВК не оновлений. Я вам нагадаю, що і досі не обраний склад і голова Рахункової палати як однієї із інституцій, яка здійснює контроль видаткової частини державного бюджету України. Тому, звичайно, це точно не прикрашає український парламент.

Друге, що важливо сказати, що закон про регламент ВР не передбачає жодного пакетного голосування. Тобто всі зазначені вами позиції, а саме призначення голови НБУ, якому, до речі, має передувати звіт голови НБУ в сесійній залі, обрання ЦВК, Рахункової палати, призначення міністрів — все це є окремі голосування і мають вони голосуватись окремо. Те, що сьогодні представник олігархічної більшості це поєднує, це вкотре говорить, що насправді всі ці голосування, на превеликий жаль, вірніше, призначення, є поєднаними, і, напевно, одна із фракцій більшості шантажує іншу і досі не має домовленості. Але, я підкреслюю, ця відповідальність лежить на більшості і лежить, напевно, на Адміністрації президента.

Невже досі не проводились остаточні консультації фракцій?

— Все давно погоджено. Зокрема, фракція "Самопоміч" частину кандидатур підтримала, частину не підтримала, але давно питання полягає в тому, що його треба винести в сесійний зал або проголосувати, або не проголосувати. Я не бачу в цьому жодних причин. Нехай зараз українське суспільство бачить, хто буде за кого голосувати, якщо це стосується членів ЦВК. Те, що стосується очільників окремих міністерств, безумовно, що це мало б відбутись. Я також вважаю, що на сьогодні ми маємо виконуючого обов'язки міністра агропромислової політики. Ми сьогодні не маємо затвердженого міністра з питань охорони здоров'я, і це все не є нормально, люди не мають повноцінно повноважень, а в нас з вами на носі медична реформа в той чи інший спосіб реформа, тобто відкриття, поетапне відкриття ринку землі, і фактично ключові міністерства сьогодні знаходяться без людей, які мали би всю повноту повноважень, що не є нормальним.

Називалась кандидатура до ЦВК Євгена Радченка…

— Він не від фракції «Самопоміч», це є відома людина, яка давно займається виборчим процесом, ми не мали до нього застережень, і «Самопоміч» рекомендувала його в сесійній залі від фракції.

Можливо, ви чули про кандидатури від інших фракцій? Вони обговорюються?

— Я можу сказати, принаймні, на рівні фракції "Самопоміч" жодних активізацій щодо консультацій по призначенню міністрів, членів Рахункової палати, членів ЦВК або голови НБУ, мені про такі консультації як члену політради "Самопоміч" невідомо. Я думаю, що все, що відбувається, імітація процесу, взагалі у цієї влади є ноу-хау — це тримати людину в якості в.о. Це ж дуже зручно. Людина, з одного боку, чекає на своє затвердження, вона обмежена в своїх повноваженнях. Так дуже зручно тримати, вибачте за таку метафору, людину на короткому повідку і робити його ручним і залежним від своєї волі. Я думаю, що все, що ви говорите, це є свідома імітація процесу, бо на сьогодні, якщо ми, наприклад, говоримо про Охендовського, людина є під слідством НАБУ, це символ насправді політичної корупції, символ політичного шахрайства. І це, повторюсь, те, що обіцяли, і те, що сьогодні ми з'ясовуємо, хто кого куди подав — це ще практично три з половиною років подій, які відбулись, це просто неприпустимо. Це, я думаю, свідомо відбувається імітація процесу задля того, щоб дискредитувати, перекласти відповідальність на ВР. А сьогодні точка прийняття рішень по цим питанням перебуває в Адміністрації президента.

Якщо це озвучив Кононенко, то зрозуміло на 99,9%, що так воно і буде, і під кінець жовтня ці рішення принаймні будуть винесені на голосування.

— Я більше переживаю, щоб ми, наприклад, розглянули законопроект про створення антикорупційного суду, щоб ми розглянули закон про визнання території окупованими, щоб інші закони, які пов'язані сьогодні з розвитком економіки, з формуванням якісного бюджету, мені здається, це важливо. Я просто вам скажу чесно, я скептично налаштований, що вони знайдуть компроміс по кадровим рішенням. Ви подивіться, у нас багато комітетів, ключових комітетів знаходяться досі без своїх керівників — комітет з питань регламенту, комітет з питань євроінтеграції. Є чимало посад навіть в самому парламенті, які є і досі без керівників, фактично вони знаходяться у статусі в.о. Так що, на превеликий жаль, це не ноу-хау, але точно інструмент, завдяки якому влада тримає…

Опозиція може розраховувати на якісь позиції в керівництві комітетами?

— Якщо ми є опозицією, ми не претендуємо на жодне міністерство. Щодо комітетів фракція розраховувала і отримала три комітети — комітет з питань антикорупційної діяльності, комітет з питань автоматизації та зв'язку та комітет з питань закордонних справ.

Для опозиції небагато зараз залишилось квот, коли обирали керівництво комітетів, старі норми були дещо порушені.

— Питання не в проведенні кадрових ротацій, питання в тому, що ця ситуація з ключовими кадровими призначеннями в державі вкотре говорить про те, що сьогодні, на превеликий жаль, нова влада нічим не відрізняється від попередньої і не готова до публічного, якісного управління державою.

Своим мнением относительно кадровых ротаций в эфире "ГС" также поделился народный депутат от фракции БПП, заместитель главы регламентного комитета парламента Владимир Арешонков.

Кадрові ротації парламент може розглянути в жовтні. Як це все можна сумістити одним пакетом? Чи це відповідатиме регламенту?

— Останнім часом ми перейшли на таку форму роботи, так звані тематичні дні, тобто день вибирається і окремі напрямки, скажімо, економічної політики або освітньої тощо. Тому абсолютно логічно, що буде виділений день, наприклад, для голосування по призначенням. Ми знаємо, на сьогодні вільні посади уже в багатьох центральних органах виконавчої влади, чекаємо пропозицію від президента по НБУ, Рахункова палата, ви знаєте, давно вже чекає свого керівника. Тобто перемовини між представниками різних політичних фракцій, пропозиції лідерів держави, я так розумію, вже майже готові і, дійсно, ми підходимо до моменту, коли будемо голосувати за кадрові призначення. Це питання компромісу, узгодження позицій між представниками різних політичних груп, йшли перемовини достатньо важко, але час підходить так, що потрібно приймати рішення і президент на цьому наголошує і, відповідно, лідери фракцій.

Йдеться про один кадровий день і переобрання, чи це буде один кадровий пакет, де буде розписано всі посади?

— Пакетом це неможливо, буде голосування по окремим кандидатурам, окремі напрямки, але мова йде про те, що має відбутись в один день. Певна логіка є. Але я хочу нагадати — ми не завершили питання по так званій судовій реформі або зміні по судочинству, і на це піде ще декілька днів, тому що у нас трохи більше половини правок ми розглянули, але ще залишається. Ми маємо терміново розглядати питання змін в пенсійне законодавство, тому я не знаю, яким чином найближчим часом ми можемо виділити окремий такий день. Тим не менше, питання дуже важливе. Я думаю, що з понеділка, коли ми зберемось знову в Києві всі, про це буде йтись і на засіданні фракції, більш чітко буде визначена ця процедура.

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— Я хочу сказати, що я теж дуже хотів би, щоби ми рухались з певною логікою законодавчої діяльності і тими домовленостями, які є. Ми маємо, безперечно, це по регламенту, ми ні до чого не перейдемо, поки ми не завершимо і не проголосуємо повністю, приймемо чи не приймемо. Після цього, я вважав би, що ми маємо розпочинати розглядати пенсійну реформу. Але якщо буде така узгоджена позиція керівників фракцій і будуть кадрові питання, значить, будемо розглядати кадрові питання. Це теж важливо достатньо.

З'явилась інформація, що очільник НБУ вже визначений — це Яків Смолій. Чи володієте ви цією інформацією?

— Я хочу сказати, що діяльність Смолія на цій посаді, в принципі, вона була професійна достатньо, тому він, дійсно, розглядається як один із претендентів. Хочу сказати, на дану хвилину абсолютно чітко. Цей тиждень більшість депутатів працюють округах, тому що зараз зустрічі з педагогами в рамках підготовки до дня працівників освіти, інші питання. Тому в Києві з понеділка, коли зберуться депутати, по-перше, у нас засідання в понеділок фракції БПП, і я переконаний, що там буде йти розмова по тих питаннях, які будуть розглядатись на наступному тижні, в тому числі, і кадрові.

Чи старі домовленості між БПП і "Народним фронтом" зберігаються? Чи будуть залучатись, можливо, до спільних голосувань інші фракції?

— Я хочу сказати перше. Всі попередні домовленості, які могли бути між БПП і "Народним фронтом" на сьогоднішній день, я вважав би, що їх треба ставити під великий сумнів, тому що після подій під Вінницею, після того, як прозвучали заяви від лідерів "Народного фронту" про недовіру Муженку, про звільнення його з посади тощо, зрозуміло, що це розглядається як достатньо серйозні, критичні виступи на адресу президента. Можливо, це теж привід для активної фази торгів за посаду. Тому я не виключаю, що з понеділка вся конфігурація претендентів, яка була, вона може змінитись. Тому я зараз не хотів би говорити конкретно про прізвища. Зрозуміло, що попередньо звучало прізвище Денисової на посаду омбудсмена від "Народного фронту" тощо. Але я ще раз підкреслюю: на сьогодні я ставлю під сумнів ці всі домовленості, тому що події розгортаються таким чином, що я не бачу особливого зближення між політичними силами. Кожен буде достатньо жорстко виставляти свої претензії, своїх кандидатів тощо. Тому серйозна розмова вся ще попереду.

Дивно виглядають коментарі Кононенка про можливе об'єднання БПП і "Народного фронту" в одну партію.

— Я хотів би звернути вашу увагу, що лідери і фракції говорять про ці речі дуже обережно. В цілому консолідація політичних сил провладних абсолютно логічно повинна мати місце. Опозиційні так само гуртуються, готуючись до наступних президентських виборів. Тому логіка має бути така на об'єднання. Але на сьогодні є достатньо багато чинників, які говорять про те, що поки що теплих, я б сказав, і близьких спільних стосунків і дій немає. Я особисто до цього ставлюся дуже обережно, хоча вони абсолютно мали місце в зв'язку з об'єднанням і підготовкою до наступних президентських виборів.

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К слову, ранее в эфире ГС гендиректор агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко заявил, что снятие неприкосновенности с нардепов превратилось уже в фетиш, с которым украинские власти носятся начиная с 1998 года.