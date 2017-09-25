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    Интервью

    Рада становится неуправляемой - Якубин

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    (обновлено: )34060
    По мнению политического эксперта Алексея Якубина, первые лица государства рискуют полностью потерять рычаги влияния на главный законодательный орган.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Работа Верховной Рады после летнего перерыва явно не задалась. Из заявленных трех важных реформ парламент пока что принял только одну, образовательную. Да и та рискует стать причиной международного скандала.

    Остальные законодательные инициативы, необходимые для проведения судебной и пенсионной реформы пока застопорились.

    О том, почему Верховная Рада работает в пол силы в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог Алексей Якубин. По его мнению, из-за внутриполитических разборок ждать каких-то серьезных результатов от этого парламента уже не стоит.

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    УНИАН
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    "Мы наблюдаем все признаки парламентского кризиса", — считает политолог Алексей Якубин. "Народные депутаты умудряются "заваливать" те инициативы, которые правительство заявляло в качестве ключевых. Внутренняя разобщенность и кризис в действующей коалиции стали причиной саботажа приоритетных вещей. В зале заседаний мы почти не видим депутатов — например, когда рассматривалась судебная реформа, работали до ста человек. Большинства, как такового не существует — даже когда спикер ставил на голосование рядовые вещи, не находилось даже 226 "за".

    По его мнению, в первые две недели работы ВР четко проявилась разобщенность по линии "Рада-Кабмин".

    "Наблюдается серьезный конфликт между Владимиром Гройсманом и "серым кардиналом" коалиции Игорем Кононенко. Последний во время отъезда Порошенко в США и Канаду показал Гройсману, что именно он контролирует большую часть "БПП" в Раде. Ситуация с проваленной пенсионной реформой показала, что Гройсман растерял  рычаги влияния. Конфликт в окружении президента только углубляется взаимным обменом ударами", - отмечает Якубин.

    Саботируют процесс, по мнению эксперта, и сами народные депутаты.

    "Постепенно накапливается критическая масса нардепов, которые готовы игнорировать те вещи, которые президент и премьер считают приоритетными", — считает Якубин. "Если это продлится и дальше, Верховная Рада может просто выйти из под контроля и Банковой и правительства. Большая часть депутатов сегодня думает о своей политической карьере, как бы сохранить себя во власти, с кем построить ситуативный союз. Это во многом влияет на то, как сегодня "работает" парламент. Эта Рада недееспособна. Мы видим, что власть не может повлиять даже на своих депутатов, а ВР превращается в неуправляемый орган, не способный решать проблемы людей".

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