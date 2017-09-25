Рада становится неуправляемой - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Работа Верховной Рады после летнего перерыва явно не задалась. Из заявленных трех важных реформ парламент пока что принял только одну, образовательную. Да и та рискует стать причиной международного скандала.

Остальные законодательные инициативы, необходимые для проведения судебной и пенсионной реформы пока застопорились.

О том, почему Верховная Рада работает в пол силы в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог Алексей Якубин. По его мнению, из-за внутриполитических разборок ждать каких-то серьезных результатов от этого парламента уже не стоит.

"Мы наблюдаем все признаки парламентского кризиса", — считает политолог Алексей Якубин. "Народные депутаты умудряются "заваливать" те инициативы, которые правительство заявляло в качестве ключевых. Внутренняя разобщенность и кризис в действующей коалиции стали причиной саботажа приоритетных вещей. В зале заседаний мы почти не видим депутатов — например, когда рассматривалась судебная реформа, работали до ста человек. Большинства, как такового не существует — даже когда спикер ставил на голосование рядовые вещи, не находилось даже 226 "за".

По его мнению, в первые две недели работы ВР четко проявилась разобщенность по линии "Рада-Кабмин".

"Наблюдается серьезный конфликт между Владимиром Гройсманом и "серым кардиналом" коалиции Игорем Кононенко. Последний во время отъезда Порошенко в США и Канаду показал Гройсману, что именно он контролирует большую часть "БПП" в Раде. Ситуация с проваленной пенсионной реформой показала, что Гройсман растерял рычаги влияния. Конфликт в окружении президента только углубляется взаимным обменом ударами", - отмечает Якубин.

Саботируют процесс, по мнению эксперта, и сами народные депутаты.

"Постепенно накапливается критическая масса нардепов, которые готовы игнорировать те вещи, которые президент и премьер считают приоритетными", — считает Якубин. "Если это продлится и дальше, Верховная Рада может просто выйти из под контроля и Банковой и правительства. Большая часть депутатов сегодня думает о своей политической карьере, как бы сохранить себя во власти, с кем построить ситуативный союз. Это во многом влияет на то, как сегодня "работает" парламент. Эта Рада недееспособна. Мы видим, что власть не может повлиять даже на своих депутатов, а ВР превращается в неуправляемый орган, не способный решать проблемы людей".

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