Эксперт о назначении главы НБУ: лояльность президенту - главный фактор

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко намерен предложить Верховной Раде назначить главой НБУ первого заместителя главы Нацбанка Якова Смолия, сообщили несколько источников в органах государственной власти.

Источники ожидают, что назначение Смолия состоится в октябре. Ранее сообщалось, что потенциальным кандидатом на пост главы регулятора может быть председатель правления "Райффайзен банк Аваль" Владимир Лавренчук, но он, по мнению экспертов, не набирает голосов в парламенте.

О том, какова вероятность, что новым главой регулятора станет Смолий, рассказал Голосу столицы политический эксперт Сергей Быков.

"Прежде всего, президенту необходимо выбрать достаточно лояльную кандидатуру, которую одобрит парламент. Поскольку председатель НБУ, несмотря на то, что он идет по представлению президента, но все же окончательное назначение на должность осуществляется украинским парламентом. Наиболее вероятной и наиболее лояльной к президенту кандидатурой мог бы быть Лавренчук, которого и сама Гонтарева и рекомендовала как лояльного человека центробанка. Но, как мы видим сегодня, парламент, скорее всего, не одобрит эту кандидатуру из-за определенных политических решений и политических позиций даже внутри коалиции. Есть также вторая кандидатура — это Яков Смолий, который сегодня исполняет обязанности председателя НБУ. За все это время он проявил максимальную лояльность к президенту, поэтому имеет наибольшие шансы сегодня быть назначенным именно главой НБУ", — отметил эксперт.

Глава Национального банка Украины Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая и на сегодняшний день находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Смолий. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что Петр Порошенко до конца сентября внесет в Раду кандидатуру нового главы НБУ.