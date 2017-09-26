Эксперт: отношения Украины и Беларуси трудно чем-либо испортить

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Посольство Республики Беларусь в Украине выразило протест украинской стороне в связи с "хулиганской акцией" перед зданием дипмиссии в минувшую субботу, 23 сентября, когда несколько молодых людей, скрывая лицо, жгли файеры и выкрикивали лозунги антибелорусской направленности.

В заявлении белорусского посольства содержится призыв провести тщательное расследование инцидента и обеспечить безопасность белорусской дипломатической миссии в Украине.

Как сложившаяся ситуация может отобразиться на отношениях между странами, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель председателя правления Совета по внешней политике "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Будь-яке порушення порядку біля посольства має наслідки для відносин між країнами?

— Безумовно, але тут треба пам’ятати про такий нюанс, що імунітет має саме приміщення посольства, його територія і дипломати, в той час як хуліганські дії на вулиці біля посольства, безумовно, є неприємними, але не є порушенням Віденських конвенцій. І відтак посольство висловило протест, однак цей протест – це протест проти хуліганський дій. Такий самий протест міг висловити будь-який громадянин України, який би приходив за викликом в поліцію.

Тобто інцидент біля посольства Білорусі не матиме наслідків? Чи все ж таки може зіпсувати наші стосунки з білорусами?

— Я не гадаю, що це зіпсує наші стосунки з білорусами, тому що Білорусь зараз займає дуже прагматичну позицію, намагається підтримувати стосунки з усіма сусідами, незалежно від того, чи це східне партнерство, чи це держави ЄС, чи це РФ. Тому, я гадаю, протест був, обурення дипломатів зрозуміле, але на рівень міжнародних відносин це не екстраполюється.

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Біля білоруського посольства не вперше проводяться акції. До цього вимагали звільнити політв’язнів, тепер молодики висловили невдоволення спільними білорусько-російськими навчаннями, які вже скінчились. Вам не здається, що це штучне нагнітання ситуації?

— Мені важко про це говорити, про це може більш детально сказати розслідування. Я просто хотів би наголосити, що, скажімо, в тому ж Таллінні ми маємо мало не щоденний пікет російського посольства українськими організаціями, які вимагають від РФ вийти за межі України. Цей протест мирний і ніяких претензій немає, ніяких проблем у двосторонніх естонсько-російських відносинах додаткових не виникає. Така б сама ситуація і тут була, якби не було хуліганських дій. Хуліганські дії – це порушення законодавства українського, але, тим не менше, це не є порушенням Віденських конвенцій, оскільки вони відбувались не на території посольства, дипломати не були зачеплені, територія посольства не зазнала зовнішнього впливу.

Чому саме Білорусь обрали для такої хуліганської атаки? З одного боку, навчання, а з іншого — це країна, яка надає майданчик для мирних переговорів по Донбасу.

— Говорячи про майданчик для мирних переговорів по Донбасу, я би не став перебільшувати тут роль Білорусі. Тобто, безумовно, є добра воля, а також гарні офіси, гарні території для переговорів Білорусь надала. Однак якби її не надала Білорусь, її цілком могли би надати інші держави. Тобто ми цінуємо добру волю Лукашенка, але так само ми мажмо усвідомлювати, що і він отримав певні вигоди. Зокрема, певне потепління у відносинах з ЄС. Тобто в даному випадку президент Білорусі виходив як з інтересів добросусідства, так і з національних інтересів Білорусі та своїх власних інтересів як президента Білорусі.

А що каже європейська практика з цього приводу? Якщо порівнювати, наскільки посольствам живеться спокійно або неспокійно у Києві?

— Я пригадую, що в нас мали місце хуліганські дії поруч з посольством США, відома історія, коли на той час міністр закордонних справ, а нині посол у Польщі Дещиця змушений був втихомирювати народ біля посольства РФ. І пригадую, коли раніше, ще до війни були протести під румунським консульством.

Як часто відбуваються мітинги у Європі?

— У ЄС теж існує практика протестів під посольствами. Щоправда, беручи до уваги внутрішньополітичний контекст у ЄС, то ми стикалися з такими акціями під посольствами Близького Сходу. Тобто йшлося про протести під посольствами Лівії, коли там розгорталася криза, під посольствами Сирії проти Башара Асада. Щодо посольства РФ, я на власні очі бачив протести під посольством у Естонії і припускаю, що вони можливі також у інших державах-сусідах України, які зазнали впливу СРСР, відповідно, мають певне уявлення про російську зовнішню політику.

К слову, недавно президент Румынии Клаусс Йоханнис отменил визит в Украину из-за скандального закона "Об образовании". Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке после сессии Генассамблеи ООН. По его словам, принятый парламентом закон нарушает права национальных меньшинств.