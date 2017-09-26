Перед Порошенко сложная задача: перековать "зраду" на "перемогу" - Золотарев

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Экс-глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун одному из польских СМИ заявил: "наибольший успех в том, что я выжил и вернулся". Также он подчеркнул, что смог стабилизировать компанию. По его словам, его команде удалось значительно улучшить финансовые результаты.

Народному депутату Олесю Довгому вручили подозрение. Ему инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевского горсовета с грубым нарушением регламента, что привело к выведению в 2005-ом году земель заказника "Жуков остров" из собственности громады Киева.

Посольство Беларуси в Киеве выразило Украине протест из-за событий возле диппредставительства республики. По информации посольства, 23 сентября группа людей провела перед его зданием хулиганскую акцию антибелорусской направленности.

В Германии, по результатам голосования, Консервативный блок, который возглавляет канцлер Ангела Меркель, одержал победу на парламентских выборах. Он получил 33% голосов избирателей. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20,5% избирателей. Обе партии понесли заметные потери по сравнению с итогами выборов в 2013-ом году.

События в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Андрей Золотарев.

БАЛЬЧУН ВЫЖИЛ, А С ЧЕМ ОСТАЛАСЬ УКРАИНА?

Бывший глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун считает, что его команде удалось стабилизировать ситуацию в компании и улучшить финансовые показатели. Так трудно работать в Украине зарубежным политикам и чиновникам?

— Судя по всему, Бальчун, наверное, с полгода разбирался, куда он попал и что там делать. К его чести, правда, он не слишком стремился влезть вот в эти наши украинские блудняки, всевозможные схемы и прочее. То есть его нельзя упрекнуть в том, что он вписался в эти существующие коррупционные схемы. С другой стороны, то, что он подает как, скажем так, свое достижение, таковым не является. Хотя бы потому, что в правлении "Укрзализныци" всего два украинца было при нем. И они как раз курировали пассажирские перевозки, на которых сегодня пиарится и Омелян, и Бальчун, поскольку, по крайней мере, единственные позитивные сдвиги в работе "Укрзализныци" как раз на пассажирском направлении. Там масса проблем, но надо действительно отметить больший объем ремонта пассажирских вагонов, определенные услуги, увеличение объема услуг по обилечиванию пассажиров, запуск новых поездов. В общем, все это можно перечислять, но это не заслуга Бальчуна. То есть возникает закономерный вопрос: кто понесет политическую ответственность за заезжего рокера, который помахал нам ручкой и со счастливой улыбкой и миллионными гонорарами отбыл восвояси.

Даже о работе не отчитался…

— Понимаете, Омелян, который год назад с пеной у рта доказывал необходимость и обоснованность сумасшедших гонораров заезжих гастролеров из Польши, теперь рассказывает о том, что, дескать, какой Бальчун плохой. Но возникает тогда и вопрос по самому Омеляну. Человек, по-моему, только преуспел в плане пиара и саморекламы. Взять последнюю инициативу по закупке немецких электричек. А, простите, что, нашим Крюковским вагоностроителям делать? По сути, вот возникает вопрос, не пора ли?

ПИРРОВА ПОБЕДА ОМЕЛЯНА

Получается, что это противостояние выиграл Омелян?

— Выглядит это так. Но мне кажется, что и Омеляну не так уж и много времени осталось. Смотрите, с президентом как-то отношения не очень-то сложись, с Гройсманом на ножах. Даже во фракции НФ ни с одной из шести групп у него не получаются нормальные рабочие отношения… У него нет политической поддержки. В этой ситуации, когда в октябре может начаться большой торг и переформатирование внутри этого картеля власти, как раз его кресло может оказаться выставлено на торги. Тем более, спросить с него есть что. В том числе, и о заезжих гастролерах на "Укрзализныце".

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Омелян открещивается от Бальчуна…

— Сначала Омелян лоббировал не только Бальчуна, но вот эту польскую команду, которая пришла с ним. А, видимо, потом, когда Бальчун не стал прислушиваться к пожеланиям министра, вот тогда между ними возник конфликт, который уже с зимы перешел просто на такой достаточно жесткий и беспринципный личняк. Да, действительно, выглядит так, что выиграл его Омелян. Но мне кажется, что победа Омеляна может оказаться пирровой. И следом за рокером-гастролером уедет любящий саморекламу министр.

Премьер Гройсман до конца поддерживал Бальчуна, теперь молчит.

— У премьера очень непростая ситуация. Мы же видим, что случилось с анонсированной к 1 октября пенсионной реформой. Очевидно, не до Бальчуна. И октябрь, судя по всему, будет жарким. Поскольку в ВР заметно было то, что депутаты попросту начали итальянить. Никто не хочет подписываться под теми реформами, последствия которых спустя несколько месяцев будут брошены, как упрек, в лицо депутатам. Естественно, такой тихий саботаж, никто не желает идти на обострение. И мы видели, как не только "Батькивщина", которая торпедировала поправками судебную реформу, безумную по своей сути, если с позиции гражданина, но и другие депутаты — пустой зал, по-моему, более чем наглядный показатель отношения к Гройсману и его инициативам.

МЕДРЕФОРМА ИЛИ БОРЬБА ЗА ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ?

Аналогично, как поддерживал премьер Бальчуна, он поддерживает Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения. Он до конца будет это делать, пока она не уедет в США, как Бальчун в Польшу?

— Принцип политической целесообразности, тем более, что, увы, в плане политической токсичности сегодня Супрун одна из самых наиболее ненавидимых фигур. Если у нас президент одного из политиков назвал сукой православной, то люди, не выбирая выражений, называют сукой американской чиновницу. Вот такая медицинская реформа, от которой у людей волосы стают дыбом. Да, у них есть свои, возможно, коррупционные интересы, но то, что предлагается нам под видом медицинской реформы, фактически уничтожает остатки доступной медицины как таковой. Ничем иным как социальным геноцидом то, что предлагает госпожа Супрун, назвать нельзя. И мы видели протесты медиков. Тут надо понимать, что те протесты, которые на минувшей неделе прошли в Киеве, это борьба не за интересы украинских пациентов и медиков. Это борьба за 80 миллиардов бюджетных денег, кто будет их контролировать: или эта созданная в рамках медицинской реформы служба, которая является еще одним чиновничьим наростом, или же это останется в руках тех же бенефициаров, так называемой медицинской мафии, которая контролировала расходование этих средств.

За пенсионную реформу в первом чтении отдали свои голоса 288 депутатов, практически конституционное большинство.

— По медицинской реформе недобор, причем недобор даже среди БПП, мнения крайне критические и вот почему. Госпожа Супрун и ее министерство занимались большим и малым пиаром, а элементарно вести какой-либо диалог с ВР, с тем же комитетом здравоохранения ВР, они не удосужились. В результате вотум недоверия со стороны комитета.

ПОЧЕМУ НАРДЕПУ ДОВГОМУ ТЮРЬМА НЕ ГРОЗИТ

Нардепу Олесю Довгому, лишенному неприкосновенности, сообщили о подозрении. Эти истории с депутатами активизируются в преддверие важных голосований?

— Да, тем более, что власти нужно будет показать, что она и своих карает, и чужих, то есть продемонстрировать тяжелую руку закона. Но в случае с Довгим мой прогноз, что он как человек очень ловкий и очень ушлый, хитрый прекрасно понимает, что с судом ему лишить вопросы будет куда дешевле. Тем более, это человек ресурсный, у которого есть друзья и влиятельные, и богатые, поэтому ни тюрьма, ни сума бывшему секретарю Киевсовета, по-моему, не грозят.

На протяжении всего лета мы обсуждали, что с началом политического сезона появятся представления. Осень началась, реформы начали голосовать, а о представлениях не так много говорят.

— Придержали, но как только система дала сбой, как только в ВР обнаружился праздник непослушания, такая итальянская забастовка, тут же на подходе 11 представлений. И будут еще.

Генпрокурор говорил, что материалы изучаются даже на действующих министров.

— Есть такая задача, ведь наши партнеры требуют крупной рыбы, требуют не показной, а реальной борьбы с коррупцией, абсолютно не понимая украинских реалий, но им же надо что-то показать, их же надо убеждать не только словами, но и демонстрировать факты: вот, смотрите, никого не жалеем.

ХУЛИГАНСТВО ВОЗЛЕ ПОСОЛЬСТВА БЕЛАРУСИ

Посольство Республики Беларусь в Украине выразило протест украинской стороне и потребовало провести соответствующее расследование хулиганской акции возле диппредставительства в Киеве. Как прокомментируете?

— Понимаете, в чем основная миссия многих наших мега-патриотов и националистов? В том, что делать, укреплять то, с чем они на словах борются. И вот есть такая категория — полезные патриоты. Вот полезные патриоты в ВР создали нам на ровном месте проблемы с Венгрией, с Румынией. Можно, конечно, рассказывать о том, что венгры утрутся. И вот этот демарш в коридоре, в кулуарах ООН президента Венгрии и отказ принять Парубия, подписавшего этот закон, это очень тревожный сигнал. Это привет нашим полезным патриотам. Я думаю, Владимир Владимирович секретным указом, помимо полковника Фарион, наградил еще несколько наших — майора Гриневич, например, за весомый вклад в укрепление потенциала РФ и ее позиций на международной арене.

Ведь украинская сторона заинтересована, чтобы таких инцидентов у посольства Беларуси не было?

— Естественно. И это прямая обязанность правоохранительных органов — обеспечить безопасность диппредставительств. Венская конвенция еще с 1815-го года.

Что в такой ситуации МИДу Украины нужно сделать?

— По крайней мере, принести извинения и гарантировать о том, что впредь подобных акций не будет. Если дипотношения не разорваны, это наша прямая непосредственная обязанность — защищать диппредставительства, нравится нам режим Лукашенко, не нравится, нравится нам Путин или не нравится, есть, скажем так, политес, есть правила приличия. И есть, наконец, международно-правовые нормы, которые мы обязаны соблюдать. Если не хотим выглядеть папуасами и дикарями.

ВЫБОРЫ В ГЕРМАНИИ И БУДУЩЕЕ "НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА"

Основная изюминка на выборах в Германии, судя по всему, это "Альтернатива для Германии"?

— Резкий взлет партии "Альтернатива для Германии", которая на предыдущих выборах не преодолела 5% барьера, и теперь, если бы выборы проводились в Саксонии, они заняли бы первое место, потеснив даже христианских демократов. То есть это, действительно, впечатляющий успех, и теперь Меркель получила провальную победу, и впервые ей придется работать в ситуации, когда левых почти 10% плюс "Альтернатива для Германии", которую многие поспешили назвать нацистами. Это смешно, когда у нас люди, которые будут агитировать через полгода, год за "Национальный корпус", обвиняют "Альтернативу для Германии" в неонацизме. Да, это партия националистов, да, они правые, но в Германии есть свои нацисты, будем точны в формулировках. Поэтому, судя по всему, коалиция будет.

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С "Альтернативой" придется считаться?

— Безусловно. В отличие от Украины, оппозиция получает и комитеты, и реальное влияние, и чиновники обязаны отвечать на любые запросы. Поэтому ближайшие несколько лет для фрау Меркель будут очень веселыми.

Многие говорили, что после выборов в Германии, начнется движение в "нормандском формате", и наши интересы Меркель будет отстаивать еще более рьяно…

— Дело в том, что, многие у нас поспешили с аплодисментами относительно вот этой неубедительной победы, а, подчеркиваю, результат христианских демократов худший с 1940-х годов и впервые, причем потеряли и социал-демократы. То есть избиратель оттягивается на крайние фланги. В этих условиях, я думаю, когда мнения, когда четверть Бундестага, скажем так, относится к России более чем лояльно и плюс свободные демократы, которые, возможно, получат пост министра иностранных дел. Вот сейчас Петр Алексеевич вернется из-за океанского далека и, наверняка, перед ним будет стоять очень тяжелая задача как "зраду" перепаковать в "перемогу", поскольку разговор о миротворцах, которые должны обеспечить выполнение Минских соглашений, а выполнение Минских соглашений уперлось сейчас во что? В их политическую часть.

Еще в прекращение огня уперлось выполнение Минских соглашений.

— И дорожную карту, то есть как это все реализовать, при чем мы здесь поднимали на передаче вопрос о плане Медведчука. У нас же в политикуме тотальное невосприятие, а люди хотят одного – мира, то есть урегулирования. Им неважно, чья это формула будет: Штайнмайера или Медведчука.

У Шульца с россиянами неплохие отношения. "Альтернативу для Германии" вообще называют пророссийской.

— И вот эти голоса канцлер вынуждена будет учитывать в своей политике. 80 миллиардов – это то, что немецкий бизнес потерял на торговле с Россией, с учетом того, что в Германии сумасшедший профицит бюджета. То есть если бы выборы проходили только по экономическим критериям, христианские демократы разгромно бы победили, то есть дела идут суперблестяще в плане экономики, но выборы перешли в плоскость геополитики, вопросов миграции, будущего Германии. Даже лозунг "Альтернативы для Германии" просто один к одному слоган коммунистов 2012-го года: "Вернем контроль над страной народу".

К слову, политолог Александр Рар считает, что канцлеру Ангеле Меркель придется постараться, чтобы не потерять влияние на правительство, которое впервые за историю Германии состоит из трех партий. А эксперт Надежда Коваль в эфире Голоса Столицы пояснила, почему ситуация для Меркель после выборов будет довольно сложной.